© Eolus

Le parc éolien « Långmarken » situé à Kristinehamn, en Suède – qui a bénéficié d’un financement de la BEI et de Mirova, avec pour promoteur Eolus Vind – a été officiellement inauguré ce jour lors d’un événement public en présence de ses propriétaires. M. Kenneth Johansson, gouverneur du comté de Värmland, a été l’un des principaux intervenants lors de l’inauguration. Långmarken est le premier projet suédois à avoir été financé par la Banque européenne d’investissement au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), qui constitue le cœur du Plan d’investissement pour l’Europe élaboré par la Commission Juncker.

« Nous sommes très heureux d’avoir soutenu cette initiative parce que l’action en faveur du climat est une priorité non seulement pour la Banque européenne d’investissement elle-même, mais également dans le cadre du Plan d’investissement pour l’Europe mis en place par la Commission Juncker », a déclaré Romualdo Massa Bernucci, directeur des opérations de prêt de la BEI dans les pays nordiques. « La Suède accorde une grande importance aux énergies renouvelables et il est donc tout naturel que le premier projet à bénéficier du plan Juncker ici soit un parc éolien ! »

Raphaël Lance, responsable des fonds dédiés aux énergies renouvelables renouvelables chez Mirova, a commenté l’opération en ces termes : « Långmarken est un parfait exemple de la manière dont la transition énergétique doit être menée à l’échelle européenne. Elle ne peut réussir que si les différentes parties concernées sont unies dans un objectif commun visant à soutenir des projets de grande qualité, et si les conditions politiques sont favorables. Aussi sommes-nous fiers d’avoir eu pour partenaire un promoteur de renom comme Eolus et d’avoir co-investi avec la BEI pour construire le premier parc éolien financé au titre du FEIS en Suède ».

« Nous sommes très heureux de contribuer à aider Mirova ainsi que la BEI à investir à long terme sur le marché suédois de l’éolien. Cela reflète un important engagement envers les énergies renouvelables et le développement urbain. Nous nous réjouissons de la poursuite de la coopération avec Mirova et la BEI », a déclaré Per Witalisson, PDG d’Eolus.

Le parc se compose de huit éoliennes Vestas V126 3,3 MW au total, dans le cadre d’un projet conçu et mis en œuvre par Eolus, l’un des principaux acteurs de la filière éolienne dans les pays nordiques. Six des éoliennes ont été acquises par la BEI et Mirova-Eurofideme 3, un fonds dédié aux énergies renouvelables géré par Mirova, une filiale de Natixis Global Asset Management qui se consacre exclusivement à l’investissement responsable.

Par l’intermédiaire d'une structure commune, ils détiennent 90 % des parts, tandis qu’Eolus est propriétaire des 10 % restants. Les deux éoliennes restantes ont été acquises respectivement par la ville de Malmö et par le conseil local du comté de Kalmar. Le parc éolien a été mis en service au premier trimestre de 2017 et est géré et exploité par Eolus pour le compte de ses propriétaires.