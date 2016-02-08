MIROVA EUROFIDEME 3 CO-INVESTMENT WIND SWEDEN

Fiche récapitulative
Co-investment in an onshore wind farm with a capacity of 23.1 MW.
The project concerns a ready-to-build onshore wind farm in Sweden. The project will contribute to meeting the EU and Swedish targets for energy generated from renewable energy sources.
A comprehensive Environmental Impact Assessment (EIA) has been conducted and the fund manager will be required to obtain the non-technical summary of it, and, where relevant, written confirmation from the competent authority that the investment will not have any significant negative impact on sites of nature conservation. The project will generate positive environmental impacts, notably by reducing Greenhouse Gas emissions. The potential negative environmental impacts of the project are mainly limited to the construction phase. Related conditions are included in the environmental permit and the construction planning takes these conditions into account.
The fund's investment guidelines will be required to ensure that procurement procedures applied by the underlying investments financed by the fund are in line with the provisions of the relevant directives. In this case, the promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting authority. Thus, it is not covered by the EU directives on procurement.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
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Mécanisme de traitement des plaintes
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
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