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MIROVA EUROFIDEME 3 CO-INVESTMENT WIND SWEDEN

Signature(s)

Montant
11 700 000 €
Pays
Secteur(s)
Suède : 11 700 000 €
Énergie : 11 700 000 €
Date(s) de signature
25/02/2016 : 5 850 000 €
25/02/2016 : 5 850 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
8 février 2016
Statut
Référence
Signé | 25/02/2016
20150567
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
MIROVA EUROFIDEME 3 CO-INVESTMENT WIND SWEDEN
MIROVA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 12 million
EUR 27 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

Co-investment in an onshore wind farm with a capacity of 23.1 MW.

The project concerns a ready-to-build onshore wind farm in Sweden. The project will contribute to meeting the EU and Swedish targets for energy generated from renewable energy sources.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

A comprehensive Environmental Impact Assessment (EIA) has been conducted and the fund manager will be required to obtain the non-technical summary of it, and, where relevant, written confirmation from the competent authority that the investment will not have any significant negative impact on sites of nature conservation. The project will generate positive environmental impacts, notably by reducing Greenhouse Gas emissions. The potential negative environmental impacts of the project are mainly limited to the construction phase. Related conditions are included in the environmental permit and the construction planning takes these conditions into account.

The fund's investment guidelines will be required to ensure that procurement procedures applied by the underlying investments financed by the fund are in line with the provisions of the relevant directives. In this case, the promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting authority. Thus, it is not covered by the EU directives on procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MIROVA EUROFIDEME 3 CO-INVESTMENT WIND SWEDEN
Date de publication
23 Feb 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
64837528
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150567
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Suède
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - MIROVA EUROFIDEME 3 CO-INVESTMENT WIND SWEDEN
Date de publication
14 Oct 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
130428750
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20150567
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Suède
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Support for the Langmarken onshore wind farm located in Sweden’s Värmland County; co-investment alongside the Mirova-Eurofideme 3 fund, first project funded in Sweden under the European Fund for Strategic Investments
MIROVA EUROFIDEME 3 CO-INVESTMENT WIND SWEDEN
©Mirova
Support for the Langmarken onshore wind farm located in Sweden’s Värmland County; co-investment alongside the Mirova-Eurofideme 3 fund, first project funded in Sweden under the European Fund for Strategic Investments
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