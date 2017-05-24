©Alicja Chytla/ BGK

La Banque européenne d’investissement (BEI) et Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), la banque de développement polonaise, ont signé un accord portant sur la création d’une plateforme d’investissement ayant vocation à soutenir des projets de logements sociaux et abordables dans plusieurs communes sur l’ensemble du territoire polonais. Cette plateforme, qui contribue à l’inclusion sociale, est soutenue par le Plan d'investissement pour l'Europe de la Commission européenne. Elle permettra de déployer un programme dans un domaine qui présente de grands besoins d'investissement.

L’objectif de cet accord est d’appuyer des investissements en faveur de logements sociaux et abordables pour un coût total de quelque 2,1 milliards de PLN (environ 496 millions d’EUR) d’ici à 2021. Les projets qui seront financés au titre de la plateforme d’investissement concernent la construction ou la rénovation de logements sociaux et (ou) abordables à louer, ainsi que la construction de logements réglementés mis en location-achat à des prix abordables. De plus, cet investissement servira également à financer la construction d’infrastructures connexes, telles que des routes, des systèmes d’assainissement, des installations de services collectifs et des équipements de loisir, spécialement conçus pour répondre aux besoins des logements visés. Les entités pouvant bénéficier d’un financement de la plateforme d’investissement seront des autorités municipales et des bailleurs agréés de logements sociaux et abordables, tels que des entreprises à but non lucratif du secteur du logement (TBS).

Vazil Hudák, vice-président de la BEI chargé des opérations de la Banque en Pologne, a commenté l’opération en ces termes : « La Pologne aura besoin d’investissements considérables dans le domaine des logements sociaux et abordables au cours des prochaines années. Cependant, les fonds et les programmes publics disponibles dans ce secteur sont limités. Nous sommes dès lors heureux que la BEI unisse ses forces à celles de BGK, notre partenaire de longue date, pour contribuer à combler ce déficit de financement en créant cette plateforme d’investissement. Nous sommes convaincus qu’elle aidera les communes à revitaliser des zones urbaines et à procéder à un aménagement urbain efficace. Il importe également de noter que cette initiative conjointe réduira l’exclusion sociale en rendant le logement plus accessible. Le Plan d'investissement pour l'Europe, c’est aussi davantage d’investissements dans les infrastructures sociales et un appui à l’économie solidaire ».

Jyrki Katainen, vice-président de la Commission européenne chargé de l’emploi, de la croissance, de l’investissement et de la compétitivité, a indiqué : « Le Fonds européen pour les investissements stratégiques a été conçu comme un outil dynamique capable de coopérer avec des plateformes d'investissement afin d’orienter des fonds pour soutenir toute une gamme de projets. L’accord d’aujourd’hui constitue un parfait exemple d’une utilisation dynamique du FEIS visant à soutenir l’investissement là où il y en a le plus besoin en vue de contribuer à améliorer la vie des populations de manière tangible ».

Beata Daszyńska-Muzyczka, présidente du comité de direction de BGK, a fait la déclaration suivante : « BGK est une banque qui a vocation à soutenir le développement social et économique de la Pologne. Elle a donc un rôle particulier à jouer dans le financement de logements sociaux et abordables, que ce soit dans le cadre de programmes de l’État polonais ou de ses propres activités. En tant que banque publique de développement, nous pouvons offrir les échéances longues et les taux préférentiels requis pour ce type d’investissement, ce qui nous a permis de financer, au total, plus de 100 000 logements sociaux mis à la disposition des Polonais les moins favorisés. La BEI comptait déjà parmi nos partenaires importants dans ce domaine, puisqu’elle a fourni des fonds pour le programme de soutien de l’État. Grâce à l’accord relatif à la plateforme d’investissement signé ce jour, nous serons en mesure d’étendre l’offre existante aux municipalités et aux bailleurs de logements sociaux. Nous sommes fiers que cette initiative s’inscrive dans le cadre du Plan d'investissement pour l'Europe et qu’il s’agisse de la première plateforme d’investissement en Pologne. Cela confirme le rôle important joué par BGK dans son exécution. La construction de logements sociaux relève du programme « Mieszkanie+ », qui est mis en œuvre en étroite coopération avec notre filiale BGK Nieruchomości ».

Cette coopération reposera sur trois piliers principaux. Le premier – le Programme national de soutien au logement social – existe déjà et reçoit un soutien de la BEI sous la forme d’un financement partiel de projets à hauteur de 800 millions de PLN au total (environ 190 millions d’EUR). La BEI accordera aux plus grands projets des prêts individuels complémentaires pour un montant pouvant atteindre un total de 400 millions de PLN (environ 95 millions d’EUR). Ces prêts individuels seront garantis au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), qui constitue un élément central du Plan d’investissement pour l’Europe. BGK complétera le financement de la BEI en recourant à ses fonds propres dans de nombreux cas. Enfin, le dernier pilier, également à hauteur de 400 millions de PLN au total, consiste en des prêts intermédiés. Les projets seront financés par BGK, sur la base de ressources provenant en tout ou en partie de la BEI.

La coopération avec BGK pour ce produit financier conjoint permettra à la BEI de financer des investissements effectués par de plus petits promoteurs. Les deux établissements mèneront en coopération des audits préalables et l’instruction des projets. Il est également possible qu’ils procèdent à des études de marché et à des actions de marketing conjointes. Dans le cadre de la plateforme d’investissement, les projets pourront aussi bénéficier du soutien de la plateforme européenne de conseil en investissement, qui a été établie au titre du Plan d'investissement pour l'Europe pour offrir un éventail complet de services de conseil et d'assistance technique.