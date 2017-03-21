©Alicja Chytla/ BGK

La Banque européenne d’investissement (BEI) et la Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), la banque polonaise de développement, ont annoncé aujourd’hui la signature d’un contrat de financement pour la construction du tronçon de Łagiewnicka qui fait partie du contournement sud intérieur de Cracovie, ainsi que d’une nouvelle ligne de tramway. Ce prêt de la BEI est garanti au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), qui constitue un élément central du Plan d’investissement pour l’Europe de la Commission européenne.

Étant l’un des principaux bailleurs de fonds pour ce projet, la BEI prêtera 400 millions de PLN (environ 93 millions d’EUR), tandis que la BGK apportera 298 millions de PLN supplémentaires (quelque 69,3 millions d’EUR). L’axe de Łagiewnicka, qui comprend une route à deux voies de 3,7 km ainsi que des tunnels et une nouvelle ligne de tramway de 1,7 km, est un projet clé qui contribuera à la réduction des encombrements de la circulation à Cracovie. Tout en améliorant la rapidité, le confort et la fiabilité des transports publics, cet axe contribuera à diminuer l’usage de la voiture particulière et, par conséquent, la pollution atmosphérique. En outre, la sécurité routière sera renforcée grâce à la mise en service d’échangeurs à plusieurs niveaux. La construction du tronçon de Łagiewnicka devrait débuter en 2017 et s’achever fin 2020.

Vazil Hudák, vice-président de la BEI chargé des opérations de la Banque en Pologne, a commenté l’opération en ces termes : « Le soutien aux solutions durables de transport est une grande priorité de la BEI. L’axe de Łagiewnicka répond parfaitement à cette priorité. Notre prêt aidera à éliminer un goulot d’étranglement majeur dans la ville avec, à la clé, des retombées positives sur l’environnement urbain grâce à la réduction des émissions nocives générées par les voitures. Les habitants de Cracovie en ressentiront in fine les avantages concrets dans leur vie quotidienne. »

Paweł Nierada, premier vice-président du Conseil d’administration de la BGK, a déclaré : « La Bank Gospodarstwa Krajowego, la banque polonaise de développement, a pour mission de financer des projets qui induisent un meilleur développement économique et social des régions, en permettant aux Polonais de vivre plus confortablement et en toute sécurité. Je me réjouis du soutien que nous apportons à ce projet qui revêt une grande importance pour la population locale. La BGK entretient une collaboration de longue date avec les autorités locales de la ville de Cracovie. Nous apportons un partenariat professionnel et engagé. Nous aidons la ville à développer le logement municipal et nous soutenons l’entrepreneuriat local. »

Jyrki Katainen, vice-président de la Commission européenne chargé de l’emploi, de la croissance, de l’investissement et de la compétitivité, a indiqué : « Des investissements continus seront nécessaires pour appuyer la modernisation des infrastructures de transport qui étaient notre économie en vue de répondre aux besoins à venir. L’accord de financement signé aujourd’hui illustre le rôle important que peut jouer le Plan d’investissement européen pour débloquer des investissements indispensables à la concrétisation de tels projets. »

Jacek Majchrowski, maire de Cracovie, s’est félicité du projet : « Le tronçon de Łagiewnicka constitue l’un des investissements les plus vitaux de ces prochaines années pour Cracovie. La ligne de tramway reliera le quartier résidentiel de Kurdwanów, la rue Zakopiańska étant son élément crucial. De plus, il convient de souligner que la construction de l’axe de Łagiewnicka permettra la réalisation de la partie occidentale du « troisième contournement » de Cracovie avec les tronçons de Pychowicka et Zwierzyniecka. Le présent projet contribuera à la réduction de la circulation routière dans le centre-ville de Cracovie, en particulier dans le quartier de Aleje Trzech Wieszczów. Ce tronçon absorbera également le trafic entre les quartiers en provenance du centre-ville et, par conséquent, entraînera une diminution des gaz d’échappement. C’est la raison pour laquelle je suis très heureux qu’un investissement si important pour les habitants de Cracovie bénéficie de l’appui d’institutions centrales telles que la Banque européenne d’investissement. Je suis convaincu de la poursuite de cette collaboration à laquelle se joignent l’administration centrale polonaise et d’autres institutions financières internationales. »

La BEI a accordé ce financement à long terme assorti d’une tarification attrayante à Trasa Łagiewnicka SA, une société de projet créée en 2016 par la ville. Les autorités de Cracovie ont choisi le Fonds polonais de développement en tant que bailleur de quasi-fonds propres. Le principal maître d’œuvre est le consortium Budimex-Ferrovial qui a été sélectionné à l’issue d’une procédure d’appel ouvert à la concurrence.