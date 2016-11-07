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KRAKOW BY-PASS - LAGIEWNICKA ROUTE

Signature(s)

Montant
93 079 536,48 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 93 079 536,48 €
Transports : 93 079 536,48 €
Date(s) de signature
16/03/2017 : 93 079 536,48 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
7 novembre 2016
Statut
Référence
Signé | 16/03/2017
20150791
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
KRAKOW BY-PASS - LAGIEWNICKA ROUTE
TRASA LAGIEWNICKA SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
PLN 400 million (EUR 93 million)
PLN 980 million (EUR 227 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project covers the construction of 3,7 km of the extension of the Krakow internal by-pass including tunnels and other structures, and 1.7 km of tram line.

Located within a convergence region in Poland, the project contributes to the Bank's economic and social cohesion public policy objective. The project is expected to increase the usage of tramways in Krakow and thus increase the market share of public transport. It contributes to reducing the use of private vehicles and the associated negative impact on the local environment, road safety and greenhouse gas (GHG) emissions and will, thereby, contribute to sustainable transport in line with EU objectives. Hence, the project will contribute to the Bank's climate action objective. The project is expected to allow a more efficient use of public transport infrastructure, and consequently increase public transport traffic flows. It is expected also to reduce the existing road bottlenecks, causing delays, reduce congestion, and thus generate time and vehicle operating cost savings. It will also increase the attractiveness of the public transport in the city of Krakow.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project will contribute to sustainable growth in the areas concerned, in particular along the extended tram corridor. The overall quality of public transport will be improved with safer, reliable and more comfortable connections. Overall travel times for public transport users will be reduced. It should result in savings in travel time, drive public transport passengers to use the more environmentally friendly tram network instead of buses, and contribute to a shift from private cars to public transport, resulting also in the subsequent decrease in energy consumption and emission of pollutants, improving the urban environment.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable legislation Directive 2004/18/EC, as well as Directive 89/665/EEC, as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - KRAKOW BY-PASS - LAGIEWNICKA ROUTE
Date de publication
23 Dec 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
70134927
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150791
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - KRAKOW BY-PASS - LAGIEWNICKA ROUTE - Raport oddziaływania na środowisko
Date de publication
29 May 2018
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
83942260
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150791
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - KRAKOW BY-PASS - LAGIEWNICKA ROUTE
Date de publication
31 Dec 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
185514184
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20150791
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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