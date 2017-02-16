La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé un accord de financement de 900 millions de SEK pour soutenir des investissements dans les infrastructures locales des pays nordiques par l’intermédiaire de la plateforme d’investissement « Infranode I ». Cet accord a été rendu possible grâce à l’appui du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), élément central du Plan d’investissement pour l’Europe de la Commission européenne.

« Le marché nordique des infrastructures affiche d’importants retards d’investissements et il est confronté à des possibilités de financement limitées », a déclaré Jan Vapaavuori, vice-président de la BEI. « Bon nombre de ces projets étant relativement modestes, il est difficile pour la BEI de les soutenir directement. Grâce à Infranode, qui intervient comme intermédiaire local, nous pouvons apporter notre soutien financier ici sur place et améliorer les conditions de vie des citoyens. La garantie du FEIS est un autre catalyseur non négligeable pour notre toute première injection de fonds propres à long terme dans une plateforme locale en Suède. »

Cecilia Malmström, commissaire européenne, a affirmé : « Le plan d’investissement joue un rôle important et contribue aux investissements en faveur des infrastructures dans toute l’Europe. Grâce à cet accord, les pays nordiques peuvent davantage en profiter. Les investissements sont nécessaires à l’Europe : ils stimulent la croissance et créent des emplois. »

Infranode répondra au manque d’investissements dans ce domaine en ciblant principalement les sociétés publiques et privées de petite et moyenne capitalisation et les actifs du secteur des infrastructures dans les pays nordiques. La plateforme se concentrera surtout sur des projets dans les services publics réglementés, les énergies renouvelables, les infrastructures sociales et les transports.

« Nous sommes très heureux de bénéficier du soutien solide d’investisseurs institutionnels tels que la BEI, Folksam et KPA Pension. Il existe un décalage entre le besoin de développement des infrastructures et la capacité du secteur public à investir », a déclaré Christian Doglia partenaire fondateur d’Infranode. « Avec notre horizon d’investissement supérieur à 20 ans, nous voulons aider à combler cet écart en rapprochant les investisseurs à long terme et le secteur public pour atteindre un objectif commun », a ajouté Philip Ajina, partenaire fondateur d’Infranode.

À ce jour, la plateforme d’investissement « Infranode I » a levé au total 3,35 milliards de SEK pour des projets d’investissements essentiels en faveur des infrastructures des pays nordiques. Parmi les autres institutions qui investissent aux côtés de la BEI figurent Folksam, KPA Pension et IMAS Foundation.