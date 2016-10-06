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Montant
95 119 727,04 €
Pays
Secteur(s)
Danemark : 4 042 588,34 €
Norvège : 14 267 959,08 €
Finlande : 30 997 350,02 €
Suède : 40 425 884,06 €
Transports : 951 197,28 €
Déchets solides : 4 575 258,88 €
Télécom : 5 459 872,34 €
Aménagement urbain : 6 658 380,88 €
Eau, assainissement : 7 790 305,62 €
Services : 7 856 889,46 €
Énergie : 61 827 822,58 €
Date(s) de signature
16/02/2017 : 20 212,94 €
16/02/2017 : 20 212,94 €
16/02/2017 : 26 929,73 €
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16/02/2017 : 71 339,8 €
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16/02/2017 : 97 224,25 €
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16/02/2017 : 116 022,29 €
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16/02/2017 : 129 531,99 €
16/02/2017 : 129 531,99 €
16/02/2017 : 141 490,59 €
16/02/2017 : 141 490,59 €
16/02/2017 : 154 576,64 €
16/02/2017 : 154 576,64 €
16/02/2017 : 154 986,75 €
16/02/2017 : 154 986,75 €
16/02/2017 : 165 543,99 €
16/02/2017 : 165 543,99 €
16/02/2017 : 166 958,9 €
16/02/2017 : 166 958,9 €
16/02/2017 : 188 508,09 €
16/02/2017 : 188 508,09 €
16/02/2017 : 202 129,42 €
16/02/2017 : 202 129,42 €
16/02/2017 : 220 554,47 €
16/02/2017 : 220 554,47 €
16/02/2017 : 222 439,55 €
16/02/2017 : 222 439,55 €
16/02/2017 : 343 144,42 €
16/02/2017 : 343 144,42 €
16/02/2017 : 409 490,42 €
16/02/2017 : 409 490,42 €
16/02/2017 : 499 378,57 €
16/02/2017 : 499 378,57 €
16/02/2017 : 584 272,92 €
16/02/2017 : 584 272,92 €
16/02/2017 : 589 266,71 €
16/02/2017 : 589 266,71 €
16/02/2017 : 745 486,27 €
16/02/2017 : 745 486,27 €
16/02/2017 : 889 623,95 €
16/02/2017 : 889 623,95 €
16/02/2017 : 972 242,51 €
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16/02/2017 : 1 084 907,25 €
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16/02/2017 : 1 160 222,87 €
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16/02/2017 : 1 269 341,48 €
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16/02/2017 : 1 280 190,56 €
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16/02/2017 : 1 313 841,21 €
16/02/2017 : 1 313 841,21 €
16/02/2017 : 1 414 905,94 €
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16/02/2017 : 1 655 439,95 €
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16/02/2017 : 1 669 589,01 €
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16/02/2017 : 1 750 432,3 €
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16/02/2017 : 4 637 086,7 €
16/02/2017 : 4 637 086,7 €
16/02/2017 : 10 074 138,75 €
16/02/2017 : 10 074 138,75 €
16/02/2017 : 13 138 412,33 €
16/02/2017 : 13 138 412,33 €
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Suède : Plan d’investissement pour l’Europe : 900 millions de SEK pour des investissements dans les infrastructures locales

Fiche récapitulative

Date de publication
6 octobre 2016
Statut
Référence
Signé | 16/02/2017
20160571
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
INFRANODE
INFRANODE I HOLDING AB
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
SEK 901 million
SEK 4460 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Investment platform (IP) focusing on energy, transport and social infrastructure projects in Nordic countries

The platform's investments will contribute to a number of EU priority objectives in the energy, transport, and social infrastructure sectors - climate change and security of energy supply as well as protection and enhancement of the urban environment and creation of sustainable cities and communities.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The individual projects associated with the IP's underlying investments are mostly expected to fall under Annex I or Annex II of Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU. Consequently, most projects will either require a full EIA or a screening decision by the national competent authority to determine whether or not an EIA is required. The legal documentation to be entered into by the Bank will require the IP to ensure that its underlying investments and any projects associated with them respect the relevant EU directives and the Bank's environmental and social standards.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2014/24/EU where applicable and/or 2014/25/EU where applicable, and/or 2014/23/EU where applicable, as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - INFRANODE
Date de publication
1 Mar 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
69391286
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160571
Secteur(s)
Eau, assainissement
Déchets solides
Transports
Aménagement urbain
Énergie
Télécom
Services
Régions
Union européenne
Pays de l'AELE
Pays
Pays de l’UE
Suède
Finlande
Danemark
Norvège
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - INFRANODE
Date de publication
31 Oct 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
179158136
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20160571
Secteur(s)
Eau, assainissement
Déchets solides
Transports
Aménagement urbain
Énergie
Télécom
Services
Régions
Union européenne
Pays de l'AELE
Pays
Pays de l’UE
Suède
Finlande
Danemark
Norvège
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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