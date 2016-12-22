La Banque européenne d’investissement (BEI) a annoncé ce jour la signature d’un accord de titrisation de 250 millions d’EUR en faveur des PME avec la banque grecque Alpha Bank S.A. ; cette opération de titrisation bénéficiera de la garantie du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), le pilier du Plan d'investissement pour l'Europe de la Commission européenne.

À cette occasion, Werner Hoyer, le président de la BEI, a déclaré : « Je suis très heureux d’être aujourd'hui à Athènes pour la signature de cette opération d’importance capitale qui vise à redonner aux PME et aux entreprises de taille intermédiaires un accès à des financements abordables grâce à la participation de la BEI, en qualité d’investisseur de référence, à la titrisation lancée par Alpha Bank en faveur des PME. »

Le contrat avec Alpha Bank a été signé lors d’une cérémonie publique organisée à Athènes et à laquelle ont assisté le président de la BEI, Werner Hoyer, et le directeur général d’Alpha Bank, Demetrios Mantzounis.

L’opération de titrisation bénéficie de la garantie du budget de l'UE au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), l’instrument financier du Plan d'investissement pour l'Europe.

Jyrki Katainen, vice-président de la Commission européenne, a commenté l’opération en ces termes : « La signature de ce contrat, ce jour à Athènes, est un nouveau témoignage du succès du FEIS en Grèce, qui bénéficie en particulier aux entreprises et aux PME. La Grèce a bien fait de solliciter un soutien au titre du Plan d'investissement pour l'Europe pour ce financement et il est dans notre intérêt à tous qu’elle poursuive ses efforts vers une croissance et des emplois durables. Nous continuerons à l’aider dans cette voie en élargissant ses possibilités d’accès au crédit. »

« La réussite de cette opération de titrisation en faveur des PME est une étape essentielle de la revitalisation de l’entrepreneuriat et de l'économie de la Grèce. Nous saluons la participation de la Banque européenne d’investissement, de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, et d’une banque d’investissement internationale, qui témoigne de leur confiance à l’égard d’Alpha Bank et de son portefeuille », a déclaré Demetrios Mantzounis, directeur général d’Alpha Bank.

« Il s’agit de la septième opération réalisée par le Groupe BEI en Grèce dans le cadre du FEIS ; elle porte le montant total des opérations relevant du FEIS à plus de 800 millions d’EUR et place la Grèce parmi les quatre premiers pays européens à bénéficier du FEIS, si l’on considère le montant par habitant », a ajouté Werner Hoyer.

« Elle souligne le rôle de catalyseur de la BEI et contribue à la réalisation d’un objectif clé du Plan d'investissement pour l'Europe, à savoir attirer des investisseurs privés pour compléter les fonds propres mis à disposition par la BEI et la garantie budgétaire de l'UE. Les effets positifs sur l’économie réelle en Grèce s’en trouvent amplifiés et les entreprises qui créent des emplois, de même que les jeunes entrepreneurs et l’emploi, sont favorisés. Cette opération représente également la première étape des efforts visant à accompagner le retour d’une grande banque grecque sur les marchés des capitaux.

L'accord signé ce jour intègre une composante de l'initiative « Des emplois pour les jeunes » de la BEI en offrant des taux d’intérêt compétitifs à des sociétés qui promeuvent l’emploi des jeunes. Il contribuera activement et de manière déterminante à renforcer l’entrepreneuriat grec, à instaurer un développement durable et à améliorer l’emploi des jeunes.

En juillet 2013, la BEI a lancé l'initiative « Des emplois pour les jeunes », le tout premier mécanisme de prêt de la Banque visant spécifiquement à soutenir les jeunes. Complétant les politiques européennes et nationales en matière d’emploi des jeunes, ce dispositif a pour objet de financer la formation professionnelle et des programmes de mobilité pour les étudiants et les apprentis, ainsi que de pallier le manque de postes pour les jeunes dans les entreprises de petite taille.