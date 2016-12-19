Les fonds serviront à financer des activités de R-D ciblant une plateforme satellite entièrement électrique.

La banque de l’UE accorde ce prêt dans le cadre du Plan d'investissement pour l'Europe.

La Banque européenne d'investissement (BEI) va prêter 30 millions d’EUR à OHB System AG pour financer ses activités de recherche-développement dans le cadre du programme Electra de l’ESA. C’est dans ce contexte que OHB est en train de mettre au point une plateforme de propulsion satellite entièrement électrique, conçue pour réduire sensiblement la masse de propergol de l’astronef et accroître la durée de vie du carburant et les capacités de repositionnement. Le prêt de la BEI bénéficie d’une garantie du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS). Le FEIS est un pilier essentiel du Plan d'investissement pour l'Europe dans le cadre duquel la BEI et la Commission européenne collaborent en tant que partenaires stratégiques pour dynamiser la compétitivité de l’économie européenne.

La nouvelle plateforme satellite planifiée dans le cadre du programme Electra sera mise en œuvre dans la catégorie de masse de trois tonnes. Jusqu’à présent, un tel système n’était pas commercialement disponible en Europe. Jusqu’ici, la propulsion électrique n’a été utilisée que pour les satellites scientifiques ou pour maintenir des satellites de communication en orbite. Artemis, le satellite de communication de l’ESA, a été le premier à tester avec succès la mise en orbite géostationnaire à partir du lanceur par expulsion de gaz ionisé produit électriquement.

La propulsion électrique permet d’économiser jusqu’à 70 % sur la masse de propergol par rapport à la propulsion chimique. Cela signifie qu’avec la même masse satellitaire, les performances et la charge utile sont doublées. Et avec la même charge utile, la masse du satellite au lancement est presque divisée par deux. Grâce à la réduction de moitié de coûts spécifiques liés à la charge utile, la plateforme et le lancement, ainsi qu’au carburant supplémentaire disponible pour prolonger la durée de vie de l’astronef, les satellites deviennent plus attrayants sur le plan commercial. Cela marque une étape importante dans l’amélioration de la compétitivité internationale de l’industrie spatiale européenne. Cela s’avère extrêmement important au vu de la tendance à la privatisation et à l’utilisation commerciale de l’espace continuellement observée dans l’industrie spatiale internationale.

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI en charge de l’Allemagne, s’est exprimé en ces termes : « OHB et Electra sont dans le droit fil des priorités en matière d’innovation que la banque de l’UE appuie dans le cadre du FEIS pour renforcer la compétitivité européenne. Electra est un projet stratégique d’avenir qui permet à l’Europe de consolider sa position concurrentielle dans le secteur mondial des satellites, dans le but particulier de développer un marché des télécommunications commerciales basé sur un réseau satellitaire ». Le vice-président a également souligné que cette première collaboration avec OHB met en exergue « le rôle des bailleurs de fonds du secteur public pour stimuler la mobilisation de capitaux privés afin de favoriser l’innovation de façon dynamique et durable. »

Jyrki Katainen, vice-président de la Commission européenne chargé de l’emploi, de la croissance, de l’investissement et de la compétitivité, a ajouté : « Le soutien à la recherche liée aux toutes dernières technologies spatiales est un élément essentiel de la stratégie de la Commission en la matière. Je suis ravi de participer à l’événement de ce jour qui confirme que le FEIS joue un rôle important dans la concrétisation de ces efforts en soutenant le programme de recherche ambitieux d’OHB. En investissant aujourd'hui, nous pouvons faire en sorte que l’Europe reste un acteur de premier plan sur ce marché compétitif en pleine évolution. »