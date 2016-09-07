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OHB SPACE RDI

Signature(s)

Montant
30 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Luxembourg : 1 200 000 €
Suède : 5 700 000 €
Allemagne : 23 100 000 €
Industrie : 30 000 000 €
Date(s) de signature
19/12/2016 : 1 200 000 €
19/12/2016 : 5 700 000 €
19/12/2016 : 23 100 000 €
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25/03/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - OHB SPACE RDI
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Allemagne : #investEU – La BEI accorde un prêt de 30 millions d’EUR à OHB System AG
Projet apparenté
MIDCAP PROGRAMME LOAN GERMANY & NORDIC COUNTRIES

Fiche récapitulative

Date de publication
7 septembre 2016
Statut
Référence
Signé | 19/12/2016
20160391
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Telecom Data Transmission RDI
Undisclosed
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 30 million
EUR 79 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project promotes investments in research, development and innovation (RDI) in next-generation telecom data transmission

The new technology to be developed aims to extend the useful lifecycle of devices and is expected to result in an overall new generation of devices with high potential for commercial scale-up.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The activities included in the project concern research, development and innovation on telecom data transmission that are not specifically listed in the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, as amended by Directive 2014/52/EU, and that will be carried out in existing facilities without changing their already authorised scope. An EIA is therefore not required by EIA directives.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, thus not subject to EU rules on public procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - OHB SPACE RDI
Date de publication
25 Mar 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
67158436
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160391
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Luxembourg
Suède
Disponible au public
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