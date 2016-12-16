Les investissements de Przewozy Regionalne et de TAURON Polska Energia sont les premiers projets mis en œuvre par des entreprises publiques à bénéficier d'un appui financier de la Banque européenne d’investissement (BEI) au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) dans le cadre du « plan Juncker ». Selon des statistiques de la Commission européenne, en novembre dernier, la Pologne occupait la sixième place européenne en matière d'utilisation de fonds de cette origine.

« Le plan Juncker a accéléré la visibilité des investissements en Pologne. La Banque européenne d’investissement a déjà approuvé treize projets de grande dimension en Pologne d’une valeur d’environ 15 milliards de PLN. En juin, un seul projet avait recueilli l’assentiment de la Banque. Les accords relatifs aux projets de TAURON Polska Energia et de Przewozy Regionalne, les premiers dans le secteur public, démontrent que les entreprises publiques sont disposées à obtenir des fonds de cette origine », a déclaré Mateusz Morawiecki, vice-premier ministre et ministre du développement et des finances.

Vazil Hudák, vice-président de la BEI chargé des opérations en Pologne, a déclaré : « Nous sommes ravis de voir s’accélérer le financement de projets en Pologne dans le cadre du Fonds européen pour les investissements stratégiques. Le Plan d'investissement pour l'Europe a pour objectif principal de créer des emplois et stimuler la croissance économique. Les projets de TAURON Polska Energia et de Przewozy Regionalne y contribuent de manière considérable. La BEI est un partenaire de longue date des entreprises publiques polonaises qui soutiennent le développement des infrastructures énergétiques et ferroviaires du pays. L’opération de ce jour avec TAURON Polska Energia est véritablement novatrice : nous entrons dans une nouvelle ère de financements hybrides innovants. »

Jyrki Katainen, vice-président de la Commission européenne chargé de l’emploi, de la croissance, de l’investissement et de la compétitivité, a ajouté : « La Pologne cueille déjà les fruits du Plan d'investissement pour l'Europe. Les deux accords de ce jour marquent une nouvelle étape importante dans la mise en œuvre de ce plan en Pologne. Je me réjouis que le FEIS contribue sensiblement à soutenir la modernisation d’infrastructures vitales en Pologne. »

Des entreprises publiques à la recherche de financements

Les accords signés ce jour portent sur des projets réalisés par TAURON Polska Energia et Przewozy Regionalne. La valeur de ces investissements dépasse 2,1 milliards de PLN. La BEI doit y contribuer à hauteur de plus de 1 milliard de PLN.

TAURON Polska Energia va investir 1,7 milliard de PLN dans des infrastructures de distribution d’énergie qui permettront de raccorder de nouveaux clients au réseau de distribution. Le financement de ce projet présente un caractère innovant. Les fonds destinés à ce projet ont été obtenus par le biais d'une émission d’obligations hybrides totalisant plus de 800 millions de PLN qui sera prise en charge par la BEI dans le cadre du plan Juncker.

« Le financement hybride mis en place par la BEI reposera non seulement sur la première émission d’obligations hybrides pilotée par la Banque, mais également sur la première émission de ce genre conduite en Pologne par une entité qui n’appartient pas au secteur financier », a souligné Filip Grzegorczyk, le PDG de TAURON Polska Energia.

« L’accord conclu entre TAURON Polska Energia et la BEI dans le cadre du plan Juncker découle d'une des premières mesures du plan d'investissement dans le secteur de l’énergie présenté par le ministère de l’énergie. Nous sommes ravis que l’un des premiers projets mis en œuvre au titre du plan Juncker soit réalisé dans le secteur de l’énergie. Nous avons d’énormes défis à relever, mais nous allons mettre en œuvre notre plan d'investissement de manière méthodique », a souligné Krzysztof Tchórzewski, le ministre polonais de l’énergie.

Przewozy Regionalne va affecter 200 millions de PLN du prêt accordé par la Banque européenne d’investissement à la modernisation de son matériel roulant existant et à l’acquisition de matériel roulant neuf.

« Le fait de pouvoir participer à un plan aussi important à l’appui des infrastructures et de l’innovation démontre que la direction prise par le conseil d’administration de Przewozy Regionalne est la bonne. Le concours de la BEI constitue un autre atout essentiel pour notre entreprise qui, notamment et grâce au soutien d’Agencja Rozwoju Przemysłu, clôturera l’année pour la première fois de son histoire avec un résultat financier positif d’environ 50 millions de PLN et des prévisions stables pour les années à venir. Les voyageurs bénéficieront bientôt de l’évolution positive de Przewozy Regionalne. Les premiers effets, à savoir des trains neufs et modernisés, seront visibles sur les voies dès l’année prochaine », a déclaré Krzysztof Mamiński, président du comité de direction de Przewozy Regionalne.

« Un programme de restructuration géré de manière professionnelle produit les résultats escomptés. L’accord signé avec la BEI confirme la crédibilité financière de l’entreprise et libère des possibilités de développement futur. Pour nous, en tant qu’actionnaire majoritaire, c’est extrêmement important. Nous sommes ravis que Przewozy Regionalne soit sur la bonne voie, avec une nouvelle énergie, disposée à améliorer la qualité de ses services », a souligné Marcin Chludziński, le président du conseil d'administration d’Agencja Rozwoju Przemysłu.

L’accord conclu entre la BEI et Przewozy Regionalne prévoit le cofinancement de la modernisation du matériel roulant du premier exploitant de transport ferroviaire de voyageurs de Pologne par le biais de prêts consentis par des banques locales réunies au sein d'un consortium composé de Bank Gospodarstwa Krajowego, PKO Bank Polski et Bank Zachodni WBK.

Les deux investissements évoqués sont les premiers grands projets du secteur public polonais appuyés par un financement au titre du plan Juncker. Quatorze autres projets, d'une valeur totale supérieure à 33 milliards de PLN, sont en cours d’évaluation par des experts de la BEI. En juin, le ministère du développement, en collaboration avec d’autres ministères, a dressé une liste de projets publics sollicitant l’appui du plan Juncker. Aujourd’hui, cette liste comprend 35 projets d'une valeur dépassant 72 milliards de PLN.

Pas uniquement des projets de l’Etat

Les collectivités locales et les entreprises privées bénéficient également du soutien du FEIS. Outre les opérations menées avec TAURON Polska Energia et Przewozy Regionalne, la BEI a approuvé le financement de sept investissements privés et quatre projets publics locaux dans le cadre du volet dit des « investissements stratégiques » (qui vise les projets dont la valeur atteint au moins 25 millions d’EUR).

Le plan Juncker appuie également le financement de PME dans le cadre du volet « PME ». En mars 2016, des entreprises opérant en Pologne ont signé 190 accords de prêt pour lesquels la BEI a apporté 30 millions de PLN au total. Au 31 octobre 2016, 3 300 entreprises bénéficiaient de prêts pour un montant total de 522 millions de PLN.

Parmi les chefs de file européens

« Les treize projets que la BEI a approuvés placent la Pologne parmi les cinq premiers pays de l’UE dans le volet « investissements stratégiques », explique le vice-premier ministre Morawiecki. Il s’agit là de nos estimations puisque les projets d’autres pays sont approuvés de manière continue.

Selon des chiffres relatifs aux volets « investissements stratégiques » et « PME » que la Commission européenne a publiés en novembre, la Pologne occupe la sixième place après cinq pays d’Europe occidentale, à savoir l’Italie, la France, le Royaume-Uni, l’Espagne et l’Allemagne. La Pologne obtient également de bons résultats par rapport à ses voisins. Le premier pays d’Europe centrale et orientale à la suivre est la Slovaquie, à la onzième position, la République tchèque et la Hongrie occupant les 17e et 25e places, respectivement.

Qu’est-ce que le plan Juncker ?

Le plan d'investissement pour l'Europe, aussi appelé « plan Juncker », a été lancé en juin 2015 par la Commission européenne et la Banque européenne d'investissement pour répondre au ralentissement économique de l’Europe. Le pilier financier du Plan d'investissement pour l'Europe est le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS). Il permet de garantir le remboursement des prêts servant à financer des projets privés et publics. La valeur estimée des projets qui seront mis en œuvre dans toute l’Europe avec l’appui du FEIS s’élève à 315 milliards d’EUR. Le FEIS ne comprend pas d’enveloppes « nationales ». Les projets polonais sont en concurrence avec des projets d’autres pays. Selon des propositions récentes de la Commission européenne, le plan Juncker devrait être prolongé jusqu’en 2020.