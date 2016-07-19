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TAURON ELECTRICITY DISTRIBUTION II

Signature(s)

Montant
190 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 190 000 000 €
Énergie : 190 000 000 €
Date(s) de signature
14/12/2016 : 190 000 000 €
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Related public register
16/12/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TAURON ELECTRICITY DISTRIBUTION II
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22/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - TAURON ELECTRICITY DISTRIBUTION II
Communiqués associés
Pologne : la BEI appuie les premiers projets des autorités polonaises dans le cadre du plan Juncker

Fiche récapitulative

Date de publication
19 juillet 2016
Statut
Référence
Signé | 14/12/2016
20150544
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
TAURON ELECTRICITY DISTRIBUTION II
TAURON DYSTRYBUCJA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 190 million
EUR 377 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

The project involves a multiannual investment programme for the modernisation and extension of electricity networks of the promoter's distribution company, Tauron Distribution S.A., located in southern Poland.

The project aims to connect new users, as well as to improve and maintain electricity supply quality and reliability, thus contributing to the security of internal energy supply.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The programme includes only medium voltage (MV) and low voltage (LV) schemes of minimal or no environmental impact which will not require an environmental impact assessment (EIA) according to the EIA Directive 2011/92/EU as transposed into Polish law. The impact that can be typically expected for some schemes relates to visual impact, vegetation clearance, an impact on flying vertebrates, electromagnetic fields, noise nuisance, and disturbance during construction. The appraisal will focus on the promoter's environmental capacity and work procedures.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TAURON ELECTRICITY DISTRIBUTION II
Date de publication
16 Dec 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
62308579
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150544
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - TAURON ELECTRICITY DISTRIBUTION II
Date de publication
22 Dec 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
165198614
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20150544
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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16/12/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TAURON ELECTRICITY DISTRIBUTION II
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TAURON ELECTRICITY DISTRIBUTION II
Fiche technique
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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