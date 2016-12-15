La Banque européenne d'investissement (BEI) offre son soutien à la construction du parc éolien Norther au large de la côte belge avec un prêt de 438 millions d’euros. La moitié de cette somme sera garantie par le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), le cœur du Plan d'investissement pour l'Europe de la Commission Juncker.

Norther est le troisième projet éolien au large de la côte belge à bénéficier du FEIS. Une fois opérationnel, ses 44 turbines livreront en moyenne 352 MW*, assez pour approvisionner 324.000 familles belges en énergie renouvelable. Le parc éolien empêchera l'équivalent d'environ 593.000 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre par an.

Le lancement de la construction est prévu pour le printemps de l'année prochaine pour une mise en opération pendant l'été 2019. On s'attend à ce que le projet crée 2.530 emplois par an pendant la phase de construction; et 16 postes à temps plein une fois qu'il sera mis en opération. Le coût total du projet est estimé à 1.1 milliards EUR, dont la BEI fournirait presque 40 %. Le projet utilisera une des plus grandes turbines à vent en mer du monde, avec une capacité nominale de 8 MW, qui peut être augmentée de 5 % si les conditions de vent le permettent.

Le Vice-président de la BEI Pim van Ballekom a déclaré: « Les énergies renouvelables sont un objectif à long terme pour la BEI et cet accord montre que la Belgique est décidée à se diriger vers des sources d'énergie alternative. Dans les 5 dernières années, la BEI a investi 880 millions EUR dans les projets éoliens en Belgique pour garantir des sources d'énergie sûres, abordables et diversifiées pour une grande portion de la population belge. Grâce au soutien du FEIS, la Banque peut soutenir davantage de projets de ce type, aidant ainsi à la fois à créer des emplois et à soutenir la transition énergétique. »

Le Vice-président de la Commission européenne Maroš Šefčovič, responsable de l'Union de l'Énergie, a déclaré : « L'accord d'aujourd'hui témoigne de la manière dont le FEIS peut agir pour promouvoir les investissements tout en aidant à garantir que l'Europe profite de sources d'énergie sûres, abordables et conscientes de l'environnement. Je crois que le Plan d'investissement poursuivra encore longtemps sa contribution à la transition de l'Europe vers une économie sûre, compétitive et basse en carbone. »