Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

NORTHER OFFSHORE WIND

Signature(s)

Montant
437 901 634,28 €
Pays
Secteur(s)
Belgique : 437 901 634,28 €
Énergie : 437 901 634,28 €
Date(s) de signature
14/12/2016 : 218 950 817,14 €
14/12/2016 : 218 950 817,14 €
Autres liens
Related public register
14/06/2016 - Résumé non technique - NORTHER OFFSHORE WIND
Related public register
16/09/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NORTHER OFFSHORE WIND
Related public register
01/10/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - NORTHER OFFSHORE WIND - Link to website for ESIA documentation
Related public register
20/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - NORTHER OFFSHORE WIND
Communiqués associés
Belgique : #InvestEU - 438 millions d’euros au soutien de l'énergie renouvelable

Fiche récapitulative

Date de publication
18 mai 2016
Statut
Référence
Signé | 14/12/2016
20150871
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
NORTHER OFFSHORE WIND
ENECO HOLDING NV, NETHYS SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 438 million
EUR 1112 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

Construction and operation of an offshore wind park 22 km from the Belgian Coast with an estimated capacity of up to 370MW.

The development of offshore wind energy will support EU and national targets for renewable energy generation, and contributes to security of energy supply and environmental objectives. The project will further contribute to the Bank's priority objectives for energy-sector lending related to renewable energy sources and climate action (transversal).

Aspects environnementaux
Passation des marchés

By virtue of its technical characteristics the project would fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive (2011/92/EU, amended 2014/52/EU), where the national authorities have to decide whether an EIA is needed. In this case a full environmental impact assessment was carried out and the environmental permit was granted in 2011. Details of the authorisation process and its compliance with the relevant EU directives, as applicable, will also be assessed during appraisal.

The bank will verify at appraisal whether the promoter is subject to EU rules on public procurement.

Documents liés
14/06/2016 - Résumé non technique - NORTHER OFFSHORE WIND
16/09/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NORTHER OFFSHORE WIND
01/10/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - NORTHER OFFSHORE WIND - Link to website for ESIA documentation
20/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - NORTHER OFFSHORE WIND
Autres liens
Communiqués associés
Belgique : #InvestEU - 438 millions d’euros au soutien de l'énergie renouvelable

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Résumé non technique - NORTHER OFFSHORE WIND
Date de publication
14 Jun 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
67025375
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20150871
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NORTHER OFFSHORE WIND
Date de publication
16 Sep 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
69099334
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150871
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - NORTHER OFFSHORE WIND - Link to website for ESIA documentation
Date de publication
1 Oct 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
69820444
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150871
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - NORTHER OFFSHORE WIND
Date de publication
20 Dec 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
155416830
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20150871
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
14/06/2016 - Résumé non technique - NORTHER OFFSHORE WIND
Related public register
16/09/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NORTHER OFFSHORE WIND
Related public register
01/10/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - NORTHER OFFSHORE WIND - Link to website for ESIA documentation
Related public register
20/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - NORTHER OFFSHORE WIND
Autres liens
Fiche récapitulative
NORTHER OFFSHORE WIND
Fiche technique
NORTHER OFFSHORE WIND
Communiqués associés
Belgique : #InvestEU - 438 millions d’euros au soutien de l'énergie renouvelable

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
Belgique : #InvestEU - 438 millions d’euros au soutien de l'énergie renouvelable
Autres liens
Related public register
14/06/2016 - Résumé non technique - NORTHER OFFSHORE WIND
Related public register
16/09/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NORTHER OFFSHORE WIND
Related public register
01/10/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - NORTHER OFFSHORE WIND - Link to website for ESIA documentation
Related public register
20/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - NORTHER OFFSHORE WIND

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes