· La Banque européenne d’investissement (BEI) va mettre à sa disposition 10 millions d’EUR immédiatement, une seconde tranche de 15 millions d’EUR sera décaissée dès que le projet aura atteint certaines étapes clés.

· L’opération bénéficie de la garantie du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), le cœur du Plan d'investissement pour l'Europe.

· Ce financement permettra l’expansion stratégique et le développement accru de la plateforme Unyvero.

Curetis N.V. (« l’entreprise » et, collectivement avec Curetis GmbH, « Curetis »), un concepteur de solutions de diagnostic moléculaire de nouvelle génération, et la Banque européenne d'investissement (BEI) ont annoncé ce jour que la BEI accordait à Curetis un prêt de rang prioritaire non garanti de 25 millions d’EUR. Ce concours est le premier prêt accordé à l’appui du capital de développement au titre du Mécanisme de financement de la croissance européenne lancé en novembre 2016. Il bénéficie d’une garantie du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS). Le FEIS est un pilier essentiel du Plan d'investissement pour l'Europe dans le cadre duquel la BEI et la Commission européenne collaborent en tant que partenaires stratégiques pour soutenir les investissements et relancer l’emploi et la croissance en Europe.

Cet instrument de dette est assorti des taux d’intérêt en vigueur sur le marché, plus de la moitié des versements d’intérêt étant reportés au remboursement à l’échéance du prêt. Le prêt peut être décaissé en cinq tranches au maximum dans les vingt-quatre prochains mois, chaque tranche devant être remboursée à l’échéance, cinq ans après son tirage. Ces conditions flexibles permettront à Curetis de financer jusqu'à 50 % de ses besoins attendus à moyen terme en matière de recherche et développement (notamment les coûts liés au personnel R-D, les dépenses d'exploitation externes dans ce domaine, les dépenses d’équipement correspondantes pour la R-D, etc.), ainsi que l’expansion stratégique et la modernisation de ses produits et de sa plateforme Unyvero.

Singulièrement, ces fonds permettront de poursuivre le développement et la validation d’actifs technologiques complémentaires, ainsi que la propriété intellectuelle y afférente, et de financer des essais cliniques. En outre, ils appuieront l’intégration de la base de données et des actifs GEAR récemment acquis.

« Nous sommes fiers de bénéficier du soutien de la BEI », a déclaré Oliver Schacht, le PDG de Curetis. « Ce prêt nous permettra d’étendre encore notre position de leader dans le domaine des diagnostics moléculaires en intégrant un savoir-faire et des actifs complémentaires dans notre plateforme propriétaire Unyvero. De plus, nous serons en mesure d’accélérer sensiblement nos activités de R-D et de mettre en place une plus grande réserve d’applications pour notre plateforme Unyvero. »

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI en charge de l’Allemagne et de l’innovation au sein de la Banque de l’UE, s’est exprimé en ces termes : « Cette opération montre que la BEI est fermement résolue à soutenir les entreprises en phase de démarrage et en pleine croissance en Europe. Soutenir la R-D est l’un des objectifs prioritaires de la BEI et les ETI de petite dimension comme Curetis sont essentielles à l’économie de la connaissance de l’Europe parce qu’elles mènent des activités fortement axées sur l’innovation et qu’elles emploient du personnel très qualifié. Et plus important encore, cet investissement contribuera à accélérer l’élaboration et la commercialisation de nouveaux tests de diagnostic, ce qui permettra d’améliorer l’évaluation médicale et le taux de survie de patients gravement malades en Europe et de contrer la résistance croissante aux antibiotiques. »

Jyrki Katainen, vice-président de la Commission européenne chargé de l’emploi, de la croissance, de l’investissement et de la compétitivité, a ajouté : « Le FEIS joue un rôle déterminant en permettant à de petites entreprises innovantes d’accéder aux fonds dont elles ont besoin pour financer leurs activités de recherche. Curetis mène des recherches de pointe dans le domaine des diagnostics avancés. Le FEIS peut aider des entreprises comme Curetis à atteindre le niveau suivant, tout en veillant à ce que l’Europe maintienne son statut de pôle de développement de produits de soins de santé innovants. »