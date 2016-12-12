CURETIS (EGFF)

Fiche récapitulative
The project would support the company's activities in the development of molecular diagnostics tests for severe infectious diseases in hospitalised patients. The project would support the development of novel test panels, e.g. for intra-abdominal infections and sepsis host response as well as urinary tract infection, cardiology-associated infection and extended respiratory panels, as well as future panels on platforms such as the Unyvero platform. In addition, the project would support the necessary clinical trials to obtain the relevant regulatory approvals for market authorisation and reimbursement, and capital expenditure for manufacturing expansion.
The project falls within the scope of the Societal Challenges Horizon 2020 programme (Health, Demographic Change and Wellbeing), addressing research and development (R&D) within molecular diagnostics. By supporting development of rapid, reliable and accurate diagnostics, this project contributes to the need for improved and cost-effective treatment of hospitalised patients while increasing accuracy.
The promoter's investments concern research, development and innovation activities as well as production deployment that will be in large part carried out in existing facilities already authorised for similar activities and volumes and that do not require an environmental impact assessment (EIA) according to the relevant EU directives.
The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting authority. Thus, it is not covered by EU directives on procurement.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
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Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
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Mécanisme de traitement des plaintes
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
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