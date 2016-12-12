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CURETIS (EGFF)

Signature(s)

Montant
30 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 30 000 000 €
Services : 30 000 000 €
Date(s) de signature
9/07/2020 : 2 500 000 €
9/07/2020 : 2 500 000 €
12/12/2016 : 12 500 000 €
12/12/2016 : 12 500 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
16 décembre 2016
Statut
Référence
Signé | 12/12/2016
20160480
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
CURETIS (EGFF)
CURETIS GMBH
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 30 million
EUR 50 million
Lieu
Secteur(s)
  • Services - Activités spécialisées, scientifiques et techniques
Description
Objectifs

The project would support the company's activities in the development of molecular diagnostics tests for severe infectious diseases in hospitalised patients. The project would support the development of novel test panels, e.g. for intra-abdominal infections and sepsis host response as well as urinary tract infection, cardiology-associated infection and extended respiratory panels, as well as future panels on platforms such as the Unyvero platform. In addition, the project would support the necessary clinical trials to obtain the relevant regulatory approvals for market authorisation and reimbursement, and capital expenditure for manufacturing expansion.

The project falls within the scope of the Societal Challenges Horizon 2020 programme (Health, Demographic Change and Wellbeing), addressing research and development (R&D) within molecular diagnostics. By supporting development of rapid, reliable and accurate diagnostics, this project contributes to the need for improved and cost-effective treatment of hospitalised patients while increasing accuracy.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The promoter's investments concern research, development and innovation activities as well as production deployment that will be in large part carried out in existing facilities already authorised for similar activities and volumes and that do not require an environmental impact assessment (EIA) according to the relevant EU directives.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting authority. Thus, it is not covered by EU directives on procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

scoreboard - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Date de publication
13 Sep 2019
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
122912044
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20180667
Dernière mise à jour
19 Aug 2020
Secteur(s)
Services
Pays
Bulgarie, Kenya, Ghana, Mexique, Philippines
Disponible au public
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
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