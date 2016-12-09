La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé ce jour à Madrid avec El Corte Inglés un accord de prêt de 116 millions d’EUR pour soutenir le projet de transformation numérique de l’entreprise espagnole. El Corte Inglés est l’une des plus importantes chaînes de grands magasins au monde. Grâce au concours financier de la BEI, elle pourra lancer un nouveau programme de technologie numérique qui profitera à sa clientèle et la mettra dans une meilleure position pour rivaliser avec les géants mondiaux de la vente par internet. Le prêt signé aujourd’hui par Román Escolano, vice-président de la BEI, et Carlos Martínez Echavarría, directeur d’El Corte Inglés, bénéficie de la garantie du Plan d’investissement pour l’Europe.

Avec ce prêt, El Corte Inglés pourra accroître les investissements nécessaires pour mettre à disposition de ses clients une nouvelle plateforme numérique intégrée de commerce en ligne. Elle renforcera ainsi son offre de vente multicanal, sur internet et sur téléphone portable, et créera des synergies efficaces avec ses magasins physiques. Parallèlement, l’entreprise pourra s’adapter à cette transformation numérique en ajustant et en optimisant ses processus d’approvisionnement et de distribution, avec à la clé une gestion des coûts améliorée et une plus grande compétitivité. Ce projet de transformation technologique que l’entreprise va mettre en œuvre durant les deux prochaines années servira également à renforcer l’infrastructure informatique de la société afin de faciliter une adaptation constante aux préférences des consommateurs et une gestion souple de la chaîne logistique.

Outre l’appui à l’innovation numérique, l’objectif que poursuit la BEI avec ce prêt est de contribuer à la création d’emplois en Espagne. El Corte Inglés compte plus de 90 000 employés directs et figure parmi les meilleures entreprises privées d’Espagne en matière de création d’emplois. Le lancement de ce projet, rendu possible grâce au soutien du Plan d’investissement pour l’Europe, permettra à l’entreprise de créer les nouveaux postes hautement qualifiés dont elle a besoin pour mettre en œuvre sa transformation numérique.

« Grâce au prêt de la BEI, El Corte Inglés pourra investir dans de nouvelles technologies et tenir tête à la concurrence dans le secteur de la vente sur plateformes numériques qui connaît une croissance et une évolution constantes », a souligné Román Escolano, vice-président de la BEI, lors de la signature. « Ce financement de la BEI aura des incidences importantes non seulement pour El Corte Inglés mais pour l’ensemble de l’économie espagnole, car il contribuera à améliorer la compétitivité d’une entreprise qui fait partie des plus grands employeurs privés du pays. »

« L’innovation, la qualité, le service, la variété des produits, la spécialisation et la garantie ont toujours fait partie de l’identité d’El Corte Inglés. C’est dans ce contexte que se situe notre nouvelle stratégie de commerce en ligne et « omnicanal », qui nous permet de renforcer les synergies entre les magasins physiques et l’environnement numérique. Notre objectif est de donner aux clients un accès complet à l’ensemble du magasin, sur l’appareil mobile de leur choix, pour qu’ils puissent faire leurs achats comme ils le souhaitent, où et quand bon leur semble », ont expliqué Carlos Martínez Echavarría et Florencio Lasaga, administrateurs d’El Corte Inglés.

Jyrki Katainen, vice-président de la Commission européenne chargé de l’emploi, de la croissance, de l’investissement et de la compétitivité, s’est exprimé en ces termes : « Le Plan d'investissement pour l’Europe peut jouer un rôle important en aidant les entreprises européennes à adopter les technologies numériques qui stimuleront leur croissance future. Je me réjouis que l’accord signé ce jour permettra à El Corte Inglés de tirer profit au maximum des avantages qu’apportent les technologies numériques avancées pour conserver une compétitivité performante ».