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EL CORTE INGLES DIGITAL TRANSFORMATION RDI

Signature(s)

Montant
116 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 116 000 000 €
Services : 116 000 000 €
Date(s) de signature
9/12/2016 : 116 000 000 €
Autres liens
Related public register
22/11/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EL CORTE INGLES DIGITAL TRANSFORMATION RDI
Related public register
16/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - EL CORTE INGLES DIGITAL TRANSFORMATION RDI
Communiqués associés
Espagne : la BEI appuie la transformation numérique d’El Corte Inglés avec un prêt de 116 millions d’EUR au titre du plan Juncker

Fiche récapitulative

Date de publication
25 juillet 2016
Statut
Référence
Signé | 14/12/2016
20150748
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
RETAIL DIGITAL TRANSFORMATION RDI
EL CORTE INGLES SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 116 million
EUR 232 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project, to be mainly implemented in Madrid, Spain, with applications affecting all stores throughout the country, will support the promoter's goal of transforming its digital technologies and systems to become the basis for the multichannel sales platform, and to appropriately adapt and optimise the logistics supply chain that comes with it.

The project will support a leading Spanish retail chain's efforts to safeguard its competitive position by investing in Research, Development and Innovation (RDI) and contributes to the targets of the Europe 2020 Strategy.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The IT development activities and investments are expected to be carried out in existing facilities that are already used for the same purposes and that are not expected to change their scope due to the project. An environmental impact assessment (EIA) is therefore not needed as per EIA directive 2011/92/EU.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, thus not being subject to EU rules on public procurement.

Documents liés
22/11/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EL CORTE INGLES DIGITAL TRANSFORMATION RDI
16/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - EL CORTE INGLES DIGITAL TRANSFORMATION RDI
Autres liens
Communiqués associés
Espagne : la BEI appuie la transformation numérique d’El Corte Inglés avec un prêt de 116 millions d’EUR au titre du plan Juncker

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EL CORTE INGLES DIGITAL TRANSFORMATION RDI
Date de publication
22 Nov 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
67602927
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150748
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - EL CORTE INGLES DIGITAL TRANSFORMATION RDI
Date de publication
16 Dec 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
134911478
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20150748
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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22/11/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EL CORTE INGLES DIGITAL TRANSFORMATION RDI
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16/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - EL CORTE INGLES DIGITAL TRANSFORMATION RDI
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Fiche récapitulative
RETAIL DIGITAL TRANSFORMATION RDI
Fiche technique
EL CORTE INGLES DIGITAL TRANSFORMATION RDI
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