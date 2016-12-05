La Banque européenne d’investissement (BEI) a consenti un prêt intermédié de 150 millions d’EUR à la Banque bulgare de développement (BDB), pour le financement de projets de petite et moyenne dimension mis en œuvre par des PME et des ETI en Bulgarie.

Il s'agit de la première opération de la BEI dans le secteur public bulgare à bénéficier de la garantie du budget de l'UE au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), le pilier financier du Plan d'investissement pour l'Europe.

Flavia Palanza, directrice du département Financements en Europe centrale et sud-orientale de la BEI, a déclaré : « Il s’agit du premier projet FEIS qui concerne le secteur public en Bulgarie. Il associe un financement au titre du FEIS à une participation du secteur privé afin d’améliorer l’accès des PME et des ETI à un financement à long terme assorti de conditions avantageuses. L’appui à ce secteur figure parmi les priorités de la BEI, étant donné qu’il constitue un moteur de la croissance, de l’innovation et de la création d’emplois en Bulgarie. »

Quelque 30 % du prêt de la BEI serviront à soutenir des projets innovants. Une partie du financement sera axée sur des projets entrepris dans des domaines qui enregistrent un taux de chômage élevé, dans le cadre de l’initiative pour l’emploi des jeunes, ou sur des projets mis en œuvre par des entreprises en phase de démarrage, de croissance ou d'expansion. Le prêt ciblera également des projets réalisés par des PME employant moins de 10 salariés.

Le FEIS est une initiative mise en œuvre conjointement par le Groupe BEI – composé de la BEI et du Fonds européen d'investissement (FEI) – et la Commission européenne. Le FEIS est l'un des trois piliers du Plan d'investissement pour l'Europe qui vise à relancer les investissements dans les projets stratégiques en Europe.