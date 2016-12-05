La Banque européenne d'investissement a signé un contrat de prêt de 190 millions d’EUR avec Lietuvos Energija en vue de soutenir la construction sur site vierge de deux nouvelles centrales de cogénération à Vilnius. Ce projet devrait entraîner une diminution de la mise en décharge des déchets municipaux, une baisse des prix de l’énergie et une réduction des émissions, ainsi qu’améliorer la sécurité de l’approvisionnement énergétique du pays. Le prêt accordé par la BEI bénéficie d’une garantie au titre du Plan d’investissement pour l’Europe de la Commission Juncker.

« La Lituanie possède une économie en phase de croissance et elle a également des besoins accrus en matière d’environnement plus propre et d’utilisation efficace des ressources énergétiques. Je suis heureux que, via le Plan d'investissement pour l'Europe, la BEI soit en mesure d’aider Lietuvos Energija et la population lituanienne à financer une avancée essentielle vers une meilleure sécurité de l’approvisionnement et une production d’énergie plus propre. La BEI a pour mission d’améliorer la qualité de vie des citoyens, par exemple en contribuant à faire baisser les factures énergétiques, tout en réduisant la pollution. Il me semble que c’est exactement ce que nous faisons en l’occurrence », a déclaré Jan Vapaavuori, vice-président de la BEI.

Le projet porte sur la construction d’une centrale de cogénération à biomasse et d’une autre à valorisation énergétique de déchets, d'une puissance totale combinée de 88 MWe (électricité) et 227 MWth (chaleur), qui alimenteront le réseau national en électricité (413 GWh par an) et fourniront de la chaleur utile (1 180 GWh par an) au système de chauffage urbain de Vilnius, ce qui assurera une fourniture de chauffage fiable à des coûts inférieurs aux coûts actuels.

Dalius Misiūnas, PDG de Lietuvos Energija, a ajouté : « L’accord de prêt de la BEI constitue une étape décisive du projet de centrales de cogénération de Vilnius. Il permettra de garantir un financement de la construction des deux centrales aux meilleures conditions. Le fait que Lietuvos Energija soit le premier projet à recevoir un financement bénéficiant de la garantie du Plan d'investissement pour l'Europe lancé par la Commission Juncker met en lumière l’importance stratégique de la centrale de cogénération de Vilnius. »

Grâce au recours à une technique moderne de cogénération, le projet donnera lieu à une gestion des déchets plus respectueuse de l’environnement, à une production d’électricité et de chaleur plus efficiente, ainsi qu’à des émissions de dioxyde de carbone moindres par rapport aux centrales à combustible fossile. Le projet fera augmenter la production d’électricité à partir de combustibles locaux en Lituanie, ce qui renforcera la sécurité de l’approvisionnement énergétique et rendra le pays moins dépendant des importations d'énergie. Le projet sera achevé d’ici à 2018.

Maroš Šefčovič, vice-président de la Commission en charge de l’Union de l’énergie, a déclaré : « Nous encourageons la Lituanie à tirer parti des possibilités de financement offertes par le Fonds européen pour les investissements stratégiques pour financer des projets qui répondent à ses principaux besoins dans le secteur de l’énergie. Nous estimons notamment que les investissements visant à améliorer l'efficacité énergétique et à favoriser la concurrence sur le marché local recèlent le plus de valeur à long terme pour l’économie lituanienne. Le projet en question contribue parfaitement à réaliser ce double objectif. »

La diminution de la mise en décharge des déchets figure parmi les autres conséquences escomptées de ce projet, étant donné que les déchets résiduels à l’issu du tri et du traitement seront incinérés afin de produire de la chaleur et de l’électricité. Pendant la phase de construction des centrales de cogénération, des emplois représentant quelque 750 années-personnes seront créés, tandis que 75 autres emplois permanents seront nécessaires au fonctionnement des installations.