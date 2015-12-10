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LIETUVOS ENERGIJA VILNIUS CHP PROJECT

Signature(s)

Montant
190 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Lituanie : 190 000 000 €
Déchets solides : 85 500 000 €
Énergie : 104 500 000 €
Date(s) de signature
5/12/2016 : 85 500 000 €
5/12/2016 : 104 500 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
10 décembre 2015
Statut
Référence
Signé | 07/12/2016
20150433
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
LIETUVOS ENERGIJA VILNIUS CHP PROJECT
LIETUVOS ENERGIJA UAB
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 190 million
Not disclosed.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Construction of two biomass-fired and waste-to-energy-fired combined heat and power (CHP) plants with a total capacity of 88 MWe and 227 MWth supplying electricity to the national grid and heat to the district heating system in Vilnius.

The project will ensure a reliable heat supply to the district heating network, improve the security of supply in electricity in Lithuania, increase the competition on the Lithuanian electricity market and, thanks to the use of renewable fuel and waste, increase the diversification of the power sector. The project is eligible under Article 309 point (a) projects for developing less-developed regions, since Lithuania meets the criteria; and point (c) common interest of the Treaty on the Functioning of the European Union.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project is undergoing a mandatory environmental impact assessment according to the EU requirements for this type of plant. The environmental impact statement was completed and approved in third quarter of 2015. The relevant draft environmental permit is undergoing public consultation. During appraisal the Bank will review the environmental documentation to ensure alignment with Bank requirements.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal (OJEU), as and where required. The main contract notice was published in the OJEU under the number 2015/S 092-164618 on 13 May 2015.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - LIETUVOS ENERGIJA VILNIUS CHP PROJECT
Date de publication
9 Jul 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
67624594
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150433
Secteur(s)
Déchets solides
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Lituanie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - LIETUVOS ENERGIJA VILNIUS CHP PROJECT - Environmental Impact Assessment Report
Date de publication
11 Mar 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
74370788
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150433
Secteur(s)
Déchets solides
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Lituanie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - LIETUVOS ENERGIJA VILNIUS CHP PROJECT
Date de publication
24 Dec 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
243899784
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social
Numéro du projet
20150433
Secteur(s)
Déchets solides
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Lituanie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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