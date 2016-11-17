La Banque européenne d’investissement (BEI) a consenti un prêt de 238 millions de PLN (57 millions d’EUR environ) pour financer la rénovation d’un hôpital de la ville de Torun, en Pologne, cette opération en faveur du secteur public du pays étant la première à bénéficier de la garantie du budget de l’Union au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS).

Les crédits de la BEI serviront à cofinancer la reconstruction et l’aménagement de l’hôpital Rydygier, qui est détenu et géré par la région de Couïavie-Poméranie. Le projet relève d’un programme d'investissement visant principalement à atteindre les normes techniques et professionnelles hospitalières prescrites par le droit polonais et européen.

Vazil Hudák, vice-président de la BEI, a déclaré : « Cette opération est importante à deux égards : il s’agit du premier projet en faveur du secteur public polonais mis en œuvre au titre du FEIS et d’un modèle permettant de combiner le financement au titre du FEIS à des aides non remboursables de l’UE sous la forme novatrice d’un instrument financier. »

Il s’agit du troisième prêt que la BEI attribue à la région de Couïavie-Poméranie pour financer la modernisation des infrastructures sanitaires locales. L’emprunteur est une société de projet, Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o., créée par la région en 2009.

Le FEIS est une initiative mise en œuvreconjointement par le Groupe BEI – composé de la BEI et du Fonds européen d'investissement (FEI) – et la Commission européenne. Le FEIS est l'un des trois piliers du Plan d'investissement pour l'Europe qui vise à relancer les investissements dans les projets stratégiques en Europe.