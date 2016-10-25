L’Union européenne va soutenir l’aéroport de Copenhague (CPH) dans son projet visant à atteindre une capacité annuelle de 40 millions de passagers, au moyen d'un prêt de 168 millions d’EUR (1,25 milliard de DKK) mis à disposition par la Banque européenne d'investissement (BEI). Ce prêt sera garanti au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), cœur du Plan d'investissement pour l’Europe, dans le cadre duquel la BEI est le partenaire stratégique de la Commission européenne.

Le projet concerne l’agrandissement de l'aéroport de Copenhague en vue de répondre à la croissance future du trafic aérien et d’améliorer le niveau de service offert aux voyageurs et l’efficacité opérationnelle. Il comprend concrètement la construction de la nouvelle jetée d’embarquement E, l'ajout de postes de stationnement pour avions gros porteurs longs courriers, l’extension des zones côté piste des terminaux 2 et 3 et la réalisation d’une série d'autres améliorations de plus petite envergure côté piste et côté ville. Ces aménagements devraient faciliter les déplacements des passagers voyageant et transitant chaque jour via l'aéroport de Copenhague.

« La BEI se réjouit de contribuer au financement de l’agrandissement d’un aéroport faisant partie du réseau central du RTE-T de l’Union européenne », a déclaré Jan Vapaavuori, vice-président de la BEI. « Outre l'allègement des contraintes de capacité et l’amélioration du confort, de la sûreté et de la sécurité des voyageurs dans l’ensemble de l’aéroport, cet agrandissement devrait également contribuer à la création de nouveaux emplois, durables à long terme. »

Violeta Bulc, commissaire européenne aux transports, a déclaré : « Le trafic mondial étant appelé à doubler d’ici à 2035, l’UE doit planifier cette croissance de manière stratégique, comme le recommande la nouvelle stratégie de l’aviation pour l’Europe. L'agrandissement de l’aéroport de Copenhague est un pas dans la bonne direction. Il contribuera à renforcer les capacités, à accroître l’efficacité et à créer de nouveaux emplois dans un secteur important de notre économie. »

« Nous sommes heureux que la Commission de l’UE considère le renforcement des capacités aéroportuaires en Europe comme une nécessité stratégique et qu’elle reconnaisse sa contribution à la création d’emplois et à la croissance. Nous saluons l’initiative de soutenir financièrement ce projet d'agrandissement, qui aidera l’aéroport à mettre en œuvre les prochaines phases de son plan visant à porter sa capacité à 40 millions de passagers par an. Le projet intégrera également de nouvelles composantes du programme d’agrandissement Expanding CPH initié en 2014 », a indiqué Thomas Woldbye, PDG de Copenhagen Airports.

Il s'agit du second prêt que la BEI accorde à une grande entreprise au Danemark dans le cadre du Plan d'investissement pour l'Europe lancé par la Commission Juncker pour soutenir les investissements et redynamiser l’emploi et la croissance en Europe. Ce prêt est assorti de la garantie budgétaire de l’UE, ce qui permet à la BEI de proposer à CPH un financement à long terme assorti de conditions souples et de taux d'intérêt avantageux.