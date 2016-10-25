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CPH AIRPORT EXPANSION TEN-T

Signature(s)

Montant
168 024 303 €
Pays
Secteur(s)
Danemark : 168 024 303 €
Transports : 168 024 303 €
Date(s) de signature
24/10/2016 : 168 024 303 €
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23/11/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CPH AIRPORT EXPANSION TEN-T
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Fiche récapitulative

Date de publication
25 octobre 2016
Statut
Référence
Signé | 27/10/2016
20160291
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
CPH AIRPORT EXPANSION TEN-T
COPENHAGEN AIRPORTS AS
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
DKK 1250 million (EUR 168 million)
Not disclosed.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the expansion of Copenhagen Airport to cater for future growth in air traffic and enhance passenger service standards and operational efficiency. It represents the next phase in the airport's plans to grow to 40 million passengers a year and includes piers, new stands and a range of other airside and landside upgrades.

The project will increase capacity and service levels at Copenhagen Airport, benefiting both passengers and other airport stakeholders alike.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project falls under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, meaning that the competent authority makes the decision as to whether a full EIA is required or not. This will be reviewed further during project appraisal, together with how any impact so assessed will be mitigated.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, thus not subject to EU rules on public procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CPH AIRPORT EXPANSION TEN-T
Date de publication
23 Nov 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
69558856
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160291
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Danemark
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - CPH AIRPORT EXPANSION TEN-T - Link to environmental information
Date de publication
12 Sep 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
86847900
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160291
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Danemark
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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