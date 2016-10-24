La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé ce jour un prêt de 20 millions d’EUR avec Caixa Económica Montepio Geral afin de soutenir l’emploi et les jeunes pousses au Portugal. Cette opération bénéficie de la garantie du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), qui constitue la pierre angulaire du Plan d'investissement pour l'Europe élaboré par la Commission Juncker. Elle fait partie d’un programme de prêt de 300 millions d'EUR au total qui vise à soutenir l’économie portugaise en finançant des projets mis en œuvre par les PME et les entreprises de taille intermédiaire du pays, dans le but de stimuler la création d’emplois.

La BEI a signé quatre prêts dans le cadre de ce programme destiné à renforcer la capacité de financement des banques portugaises, afin de débloquer des investissements en faveur de jeunes pousses et d’entreprises qui engagent des jeunes et des chômeurs de longue durée. Ce prêt de la BEI qui s’inscrit dans le cadre du Plan d'investissement pour l'Europe a également pour objectif d’appuyer les entreprises dirigées par des travailleurs indépendants. Le Plan d'investissement est l’initiative stratégique phare lancée par la Commission européenne pour soutenir l’investissement et relancer l'emploi et la croissance en Europe. Il permet à la BEI, partenaire stratégique de la Commission, de promouvoir des projets innovants et plus risqués.

Lors de son allocution à Lisbonne concernant le programme de prêt de la BEI à l’appui de l’économie portugaise, Roman Escolano, vice-président de la BEI, a souligné « l’engagement déterminé de la Banque européenne d’investissement à soutenir les priorités de l’économie portugaise, et en particulier la création d’emplois et l’innovation. Ce prêt fait partie d’un important programme de la BEI au titre du Plan d'investissement pour l'Europe qui fournit des financements à ceux qui ont plus de difficultés à accéder au crédit. »

Carlos Moedas, commissaire européen pour la recherche, la science et l'innovation, a ajouté : « Le Plan d'investissement de la Commission s’est révélé être une ressource précieuse pour stimuler les PME et les jeunes pousses innovantes et ses résultats dépassent nos attentes. Cette nouvelle opération, spécialement conçue pour promouvoir la création d'emplois, s’inscrit véritablement dans le droit fil du Plan d’investissement dont l’objectif central est justement de générer des emplois et de la croissance. »

Avec les opérations de ce jour, ce sont 10 projets et contrats financiers qui ont été signés au Portugal dans le cadre du Plan d’investissement pour l'Europe, soit un total de 614 millions d’EUR, qui mobiliseront plus de 2 milliards d’EUR.

Pour des informations complémentaires sur le Plan d'investissement pour l'Europe au Portugal, cliquez ici.