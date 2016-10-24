Le Groupe Banque européenne d'investissement (BEI) a procédé à un investissement d’ancrage dans une importante opération de titrisation réalisée par National Bank of Greece (NBG). Au total, le Groupe s’engage à mettre 250 millions d’EUR à disposition de NBG afin de rétablir l’accès aux financements pour les PME et les ETI en Grèce. Cette opération inédite souligne l’engagement de la banque de l’UE envers la Grèce et son économie réelle.

L’opération vise à améliorer l’accès des PME et des ETI grecques à des financements abordables. À cet effet, elle bénéficie de la garantie du budget de l'UE au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), l’instrument financier du Plan d'investissement pour l'Europe.

« La Banque européenne d’investissement est très active en Grèce, un engagement qu’elle poursuivra dans l’avenir. L’appui constant que la banque de l’UE apporte aux PME, qui constituent l’épine dorsale de l’économie grecque, est à la base de ses efforts en Grèce. Cette opération représente une première étape pour aider une grande banque grecque à recourir aux marchés des capitaux. Je suis très heureux que nous ayons pu mobiliser des ressources dans l’ensemble du Groupe BEI, y compris au titre du FEIS, pour concrétiser cette opération », s’est félicité Jonathan Taylor, vice-président de la BEI chargé des opérations en Grèce.

Cet accord historique, auquel coopère également la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), marque la première opération de titrisation en faveur des PME grecques depuis 2007. Il ouvre la voie à la participation d’investisseurs privés à de futures opérations similaires, ce qui permettra aux banques grecques de lever des financements à des conditions abordables en faveur des PME et des ETI.

Grâce à cette opération, NBG peut mobiliser jusqu’à 300 millions d’EUR de financements à moyen terme. La BEI, chef de file de l’opération, a engagé 215 millions d’EUR d’investissements de premier rang. Le Fonds européen d’investissement (FEI), qui fait partie du groupe BEI, et la BERD ont investi aux côtés de la BEI, respectivement à hauteur de 35 millions d’EUR et 50 millions d'EUR.

Le nouveau plan de financement de NBG sera lancé en novembre 2016 et devrait bénéficier à plus de 2 000 PME et ETI, avec 50 % au minimum du plan ciblant la création d’emplois pour les jeunes.

Depuis 2008, le Groupe BEI a fourni plus de 12 milliards d’EUR à la Grèce sous forme de prêts et de garanties. L'encours des prêts de la BEI sur la Grèce représente, au total, environ 18 milliards d'EUR, soit approximativement 10 % du PIB du pays.