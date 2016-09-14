Cube Infrastructure Managers a le plaisir d’annoncer la clôture, le 13 septembre 2016, de la première tranche de souscription de Cube Infrastructure Fund II (Cube II), avec un montant total d’engagements de 358,5 millions d’EUR.

La Banque européenne d’investissement (BEI) investit 100 millions d’EUR dans Cube II au titre du Plan Juncker pour soutenir la stratégie d’investissement à long terme (buy, grow and hold) du gestionnaire du fonds, avançant que les normes élevées de l’équipe sur le plan environnemental, social et de la gouvernance (ESG) constituent l’une des caractéristiques qui ont immédiatement attiré son attention.

Parmi les autres investisseurs participant à la première tranche de souscription figurent des investisseurs de Cube Infrastructure Fund (Cube I), mais aussi une grande proportion de nouveaux investisseurs européens, notamment français et allemands, et nord-américains, notamment canadiens.

Le coup d’envoi officiel de la levée de fonds pour Cube II a été donné plus tôt cette année, à l’issue du rachat de Cube Infrastructure Managers par ses cadres auprès de Natixis en décembre 2015. Cube Infrastructure Managers est désormais entièrement détenue par l’équipe dirigeante.

Cube II est une SICAV-SIF de droit luxembourgeois enregistrée auprès de la CSSF, avec une taille visée de 1,2 milliard d’EUR.

L’objectif de Cube II est de générer à la fois un rendement courant et une appréciation du capital à long terme en procédant à des investissements dans des infrastructures existantes réglementées, répondant ainsi aux besoins des autorités publiques locales en matière d'infrastructures clés, principalement dans l’Union européenne, selon une stratégie d’investissement à long terme (buy, grow and hold). Cube II ciblera des marchés d’infrastructures en croissance et s’appuiera sur l'expérience de Cube I, investissant notamment dans l’approvisionnement en énergie (y compris le chauffage urbain, l'approvisionnement en gaz et en électricité, l’efficacité énergétique), les communications par fibres optiques et les transports publics. Ces marchés enregistrent une croissance durable, dont les principaux vecteurs sont la déréglementation et (ou) la consolidation requises pour améliorer l’efficacité des infrastructures et des services publics.

Le financement de la BEI constitue une étape décisive pour appuyer des investissements dans des infrastructures existantes qui sont en mesure de générer une croissance notable à la faveur de la signature ultérieure de contrats entièrement nouveaux (greenfield) avec des collectivités locales européennes. « Grâce au Plan d’investissement pour l’Europe (également appelé Plan Juncker), la BEI est désormais en mesure de soutenir de nouvelles solutions pour le financement d’infrastructures en Europe », a commenté Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI. « Cube II représente une stratégie novatrice visant à contribuer au développement de gestionnaires d'infrastructures de petite et moyenne dimension qui fournissent des services d'infrastructure essentiels en Europe. Cet investissement soutiendra la croissance d’entreprises de taille moyenne, ce qui renforcera la concurrence et la qualité de service et contribuera à la réalisation des objectifs stratégiques de l'UE dans les secteurs de l’énergie, des transports et des communications. »

Jyrki Katainen, vice-président de la Commission européenne et commissaire à l'emploi, à la croissance, à l'investissement et à la compétitivité, a commenté l'opération en ces termes : « Le fonds est un parfait exemple du succès que rencontre le Plan d'investissement pour l’Europe. Il financera des projets relevant de secteurs comme l'efficacité énergétique et la technologie numérique, il couvre plusieurs pays et a attiré des investisseurs internationaux. C’est pourquoi nous avons annoncé ce jour notre intention de renforcer la force de frappe du Plan d'investissement et de le prolonger au-delà de 2018. »

Cube I est un fonds de droit luxembourgeois clôturé en 2010, dont l’encours de 1,08 milliard d’EUR est investi dans des infrastructures existantes en Europe. Il est devenu un chef de file dans les secteurs suivants : approvisionnement en énergie et efficacité énergétique (chauffage urbain, valorisation énergétique des déchets et énergies renouvelables), communications par fibres optiques et transports publics. Cube I a pris sur chacun de ces marchés des participations de contrôle ou de contrôle conjoint dans des ETI en deuxième position sur des marchés très concurrentiels, développant leur potentiel par croissance interne et par des investissements supplémentaires porteurs de synergies. Cube I est financé par des commanditaires d’Europe et d’Amérique du Nord.

Le Plan d'investissement pour l'Europe est une priorité pour le Groupe BEI, qui, depuis 2015, s’occupe de sa mise en œuvre. Les projets financés par le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) sont par essence stratégiques, l’objectif étant de soutenir des investissements dans des secteurs spécifiques qui constituent une priorité pour l’avenir de l’économie européenne. À ce jour, cette initiative européenne a donné lieu au financement de 289 opérations concrètes à forte valeur ajoutée pour les entreprises et les habitants de l’UE dans les secteurs public et privé, tant sur le plan national qu’au cœur des territoires. Le financement de ces opérations devrait mobiliser en Europe des investissements totalisant 115,7 milliards d’EUR au regard de l’objectif annoncé de 315 milliards d’EUR d’ici à 2018 ; ce sont 37 % du volume final d'approbations qui ont été réalisés au titre du Plan d'investissement pour l’Europe.