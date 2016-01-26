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CUBE INFRASTRUCTURE FUND II

Signature(s)

Montant
100 000 000 €
Secteur(s)
Télécom : 22 000 000 €
Déchets solides : 24 000 000 €
Transports : 26 000 000 €
Énergie : 28 000 000 €
Date(s) de signature
13/09/2016 : 11 000 000 €
13/09/2016 : 11 000 000 €
13/09/2016 : 12 000 000 €
13/09/2016 : 12 000 000 €
13/09/2016 : 13 000 000 €
13/09/2016 : 13 000 000 €
13/09/2016 : 14 000 000 €
13/09/2016 : 14 000 000 €
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01/07/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CUBE INFRASTRUCTURE FUND II
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27/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - CUBE INFRASTRUCTURE FUND II
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Luxembourg : Plan d'investissement pour l'Europe - Cube Infrastructure Fund II : engagement de 100 millions d’EUR de la BEI

Fiche récapitulative

Date de publication
26 janvier 2016
Statut
Référence
Signé | 13/09/2016
20150585
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
CUBE INFRASTRUCTURE FUND II
CUBE INFRASTRUCTURE MANAGERS
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 100 million
EUR 1200 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Generalist infrastructure fund targeting equity investments in Europe

The Fund will target investments in medium-sized operators which aim to develop infrastructure assets with a focus on western and northern Europe.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Most of the Fund's underlying infrastructure investments will fall under Annex I or II of Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, requiring a full environmental impact assessment or screening by the national competent authority on the basis of Annex III to determine the need for further assessment. The legal documentation to be entered into by the Bank will require the Fund manager to ensure that its underlying investments respect the requirements and/or principles of the EU directives and comply with the Bank's environmental and social standards.

The Fund will ensure that procurement procedures of underlying investments are undertaken in accordance with the Bank's Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement rules.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CUBE INFRASTRUCTURE FUND II
Date de publication
1 Jul 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
67397835
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150585
Secteur(s)
Transports
Déchets solides
Télécom
Énergie
Régions
Pays de l'AELE
Union européenne
Pays
Suisse
Norvège
Pays de l’UE
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - CUBE INFRASTRUCTURE FUND II
Date de publication
27 Nov 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
184153209
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20150585
Secteur(s)
Transports
Déchets solides
Télécom
Énergie
Régions
Pays de l'AELE
Union européenne
Pays
Suisse
Norvège
Pays de l’UE
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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01/07/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CUBE INFRASTRUCTURE FUND II
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27/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - CUBE INFRASTRUCTURE FUND II
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CUBE INFRASTRUCTURE FUND II
Fiche technique
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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