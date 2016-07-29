La Banque européenne d’investissement (BEI) va prêter 15 millions d’EUR à Agricover Credit IFN pour financer des projets de petite dimension mis en œuvre par des PME dans le secteur agricole. Il s'agit de la première opération de la BEI en Roumanie qui bénéficie de la garantie du budget de l'UE au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), celui-ci étant le pilier financier du Plan d'investissement pour l'Europe.

Commentaires de Cristian Popa, vice-président de la BEI : « Il s’agit de la première opération en Roumanie approuvée au titre du FEIS, le pilier financier du Plan d'investissement pour l’Europe. Grâce au financement mis à disposition par le Groupe BEI, Agricover Credit IFN sera en mesure d’accorder davantage de prêts à moyen terme abordables à des PME opérant dans le secteur agricole. La présente opération appuiera le renforcement de la productivité et contribuera au développement économique de zones rurales. Ce premier financement au titre du FEIS devrait être suivi d’opérations dans d’autres secteurs et favoriser la constitution d'une réserve de projets diversifiée qui se développera avec le temps. »

La BEI s’est associée à Agricover Credit IFN qui est actuellement la seule institution financière de Roumanie exclusivement axée sur le financement des exploitations agricoles et de leurs projets, dans le cadre d’une procédure d’audit préalable personnalisée. Le prêt de la BEI permettra d’aborder la problématique plus générale de la pénurie de financements pour les PME agricoles en Roumanie et contribuera ainsi à une mise en œuvre plus efficace du potentiel agricole du pays.

« Notre collaboration avec la Banque européenne d’investissement va nous permettre d’élaborer de nouveaux types de prêts innovants à l’appui du développement rapide de l’agriculture roumaine. Notre savoir-faire spécialisé et notre processus décisionnel rapide sont deux facteurs essentiels qui font d’Agricover Credit IFN un partenaire stratégique pour les agriculteurs roumains », a déclaré Robert Rekkers, directeur général d’Agricover Credit IFN.

Le FEIS est une initiative mise en œuvre conjointement par le Groupe BEI – composé de la BEI et du Fonds européen d'investissement (FEI) – et la Commission européenne. Le FEIS est l'un des trois piliers du Plan d'investissement pour l'Europe qui vise à alimenter la relance des investissements dans les projets stratégiques dans toute l’Europe.