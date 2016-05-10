La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé ce jour un accord de financement de 15 millions d'EUR avec Creta Farms SA, la première opération de la BEI en Grèce à bénéficier de la garantie du budget de l'UE au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques, le pilier financier du Plan d'investissement pour l'Europe.

« Je suis ravi d'être en Grèce pour signer cette opération de 15 millions d'EUR avec Creta Farms. Le prêt accordé à cette entreprise innovante est la dernière initiative en date dans le cadre du Plan d'investissement pour l'Europe, qui se fonde sur les solides antécédents du Groupe BEI qui soutient l'économie grecque depuis de nombreuses années. La banque de l'UE va continuer à appuyer des investissements clés en Grèce qui favoriseront la croissance et permettront de créer de nouveaux emplois de qualité, aussi bien dans le cadre du Plan d'investissement pour l'Europe que par le biais de ses autres instruments financiers », a déclaré Jonathan Taylor, vice-président de la BEI.

Jyrki Katainen, vice-président de la Commission européenne et commissaire à l'emploi, à la croissance, à l'investissement et à la compétitivité, a, pour sa part, commenté l'opération en ces termes : « La Grèce vit un jour très important dans le cadre du Plan d'investissement pour l'Europe : la première opération BEI à être financée par le Fonds européen pour les investissements stratégiques vient d'être signée. Creta Farms utilisera ce nouveau prêt pour investir dans la RDI et développer ses activités agroalimentaires innovantes. J'espère que, prochainement, les entreprises grecques des secteurs de l'alimentaire, de l'industrie et du tourisme seront beaucoup plus nombreuses à bénéficier du Plan d'investissement pour l'Europe. J'encourage les entreprises en Grèce à mettre à profit le savoir-faire de la BEI, qui a constitué une équipe élargie dans le pays, et à recourir à la plateforme européenne de conseil en investissement. »

L'accord signé ce jour avec Creta Farms porte sur un prêt de 15 millions d'EUR sur une durée de cinq ans. Les modalités de ce financement ont été adaptées au mieux à la stratégie de croissance de l'entreprise. Au sens réel du mot, la BEI, avec le soutien du FEIS, « mise » sur la croissance de l'entreprise. La stratégie de Creta Farms porte sur l'élaboration de nouvelles gammes de produits dans les segments charcuterie et laitages. Ce prêt à l'investissement permettra à l'entreprise d'améliorer sa compétitivité, tant sur le marché national qu'à l'exportation, et cela contribuera à créer plus de 100 nouveaux emplois de qualité en Grèce.

Commentant la signature de l'accord, Emmanouil Domazakis, président de Creta Farms, a déclaré : « Nous investissons dans l'innovation et l'expansion internationale. L'accord signé ce jour sanctionne les actions que l'entreprise a menées ces dernières années. Nous sommes à nouveau à l'avant-plan, nous sommes la première entreprise grecque à être intégrée dans le Plan d'investissement pour l'Europe. C'est un honneur pour nous d'avoir à nos côtés la Banque européenne d'investissement, une institution reconnue au niveau international, pour la mise en œuvre de notre plan de recherche et d'innovation, le développement de notre savoir-faire et la présence accrue de nos produits sur les marchés internationaux. »

Konstantinos Domazakis, le vice-président de Creta Farms, a déclaré, pour sa part : « Par le passé, nous avions annoncé que la recherche-développement et l'innovation étaient nos priorités. Nous avions également évoqué le développement rapide de l'environnement international. Aujourd'hui, tout ce que nous avions prévu se vérifie. La première institution d'investissement en Europe nous témoigne sa confiance et reconnaît les perspectives de notre entreprise pour les prochaines années. Nous allons continuer à investir dans l'innovation. Dans les années à venir, Creta Farms présentera de nombreux projets importants en Grèce et à l'étranger. »

Et Jonathan Taylor, vice-président de la BEI, d'ajouter : « La BEI est fière du soutien record qu'elle apporte à l'économie grecque. L'année dernière, par exemple, la Banque a signé quelque 1,35 milliard de prêts dans le pays, à l'appui d'investissements publics et privés. La banque de l'UE est la seule institution financière internationale qui a continué à opérer en Grèce pendant toute la crise. Mais la BEI reconnaît qu'en ces temps exceptionnels, elle doit faire encore davantage. C'est pourquoi elle a décidé de redoubler ses efforts pour répondre aux besoins des entreprises grecques. Pour ce faire, elle a renforcé son équipe sur le terrain à Athènes. »

Depuis 2008, le Groupe BEI a fourni plus de 12 milliards d’EUR à la Grèce sous forme de prêts et de garanties. L'encours des prêts de la BEI sur la Grèce représente, au total, environ 18 milliards d'EUR, soit approximativement 10 % du PIB du pays.