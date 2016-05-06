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AGRO FOOD INDUSTRY RDI (MGF)

Signature(s)

Montant
15 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Grèce : 15 000 000 €
Industrie : 15 000 000 €
Date(s) de signature
6/05/2016 : 7 500 000 €
6/05/2016 : 7 500 000 €
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19/05/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AGRO FOOD INDUSTRY RDI (MGF)
Communiqués associés
Grèce : la BEI signe un accord de prêt avec Creta Farms dans le cadre de la première opération bénéficiant d'une garantie au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS)

Fiche récapitulative

Date de publication
10 mai 2016
Statut
Référence
Signé | 06/05/2016
20150735
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
AGRO FOOD INDUSTRY RDI (MGF)
CRETA FARM INDUSTRIAL AND COMMERCIAL CO
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 15 million
Not disclosed.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project will finance Creta Farm's expansion plan through the development of new product lines in the premium branded meat snack and dairy segments based on the company's Oliving technology and with enhanced taste and health properties. The project costs incorporate the company's research, development and innovation (RDI) expenses and innovation-related capital expenditure (Capex) investments at its production facility in Crete over the period from 2016 to 2019.

The project is expected to maintain and increase the promoter's know-how in the premium branded meat snack and dairy segments, and its international expansion through exporting and licensing. Furthermore, the transaction would bring financial support to a Greek company which has constantly been contributing to employment in Greece.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The promoter's production facilities are certified under the highest industry and quality standards. The project is deemed to meet EIB environmental and social standards and is therefore acceptable for the Bank's financing.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting authority. Thus it is not covered by EU directives on procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AGRO FOOD INDUSTRY RDI (MGF)
Date de publication
19 May 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
66530290
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150735
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
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Fiche technique
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