Román Escolano, vice-président de la Banque européenne d'investissement, et Fernando Bergasa, le président directeur général de Redexis Gas, ont signé ce jour à Saragosse un accord de prêt d'un montant de 160 millions d'EUR au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS).

Le vice-président de la BEI a commenté l'opération en ces termes : « Je me réjouis de signer cet accord avec Redexis Gas, le premier conclu entre la BEI et cette entreprise et l'un des premiers investissements financés au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques. Ce projet, qui facilitera l'accès au gaz naturel pour un plus grand nombre de ménages et d'entreprises, aura des incidences importantes dans les régions dites de la convergence et dans les zones rurales ».

Fernando Bergasa, le président directeur général de Redexis Gas, a déclaré pour sa part : « Ce prêt permettra de renforcer les plans d'investissement ambitieux de Redexis Gas et il servira, pour l'essentiel, à financer la mise en place de réseaux de distribution dans de nouvelles villes, ainsi que la construction de nouveaux gazoducs de transport à l'appui de l'avenir énergétique de l'Espagne. Rien qu'en 2015, Redexis Gas s'est engagée à réaliser des investissements pour un total de 477 millions d'EUR. »

Le prêt de la BEI servira à financer un projet d'investissement dans des réseaux de distribution et de transport de gaz naturel sur la période 2015-2018, ce qui contribuera à améliorer les conditions d'approvisionnement en gaz naturel de l'Espagne. Ce concours contribuera, pour l'essentiel, à l'installation de nouveaux réseaux de distribution et à la construction de nouveaux gazoducs de transport pour alimenter un grand nombre de ménages et d'entreprises en gaz naturel.

Il permettra ainsi de mettre en œuvre une partie du plan d'investissement ambitieux de Redexis Gas qui envisage l'extension de son réseau dans des conditions optimales de qualité et de viabilité pour compléter le réseau actuel, long de 8 500 kilomètres et traversant dix communautés autonomes.