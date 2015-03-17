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REDEXIS GAS TRANSMISSION AND DISTRIBUTION

Signature(s)

Montant
160 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 160 000 000 €
Énergie : 160 000 000 €
Date(s) de signature
22/12/2015 : 160 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
17 mars 2015
Statut
Référence
Signé | 22/12/2015
20120132
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
REDEXIS GAS TRANSMISSION AND DISTRIBUTION
REDEXIS GAS SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 160 million
EUR 326 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project is part of the promoter's investment programme to extend the gas distribution networks in Spain for the period 2015-2018. The investments envisaged by the promoter include mainly the construction of new pipelines of various operating pressures to reach unserved Spanish customers who currently rely on fuel oil and propane for heating and cooking purposes. The investment schemes are located in various parts of the country.

The project will allow for the replacement of more polluting fuels by cleaner and cheaper natural gas in the residential, commercial and industrial sectors. Parts of the project will be located in EIB cohesion priority regions.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Some of the investment elements will require an environmental impact assessment. The screening process and results, as well as the potential impact of the project schemes on nature conservation sites, will be assessed during appraisal. The impact that can typically be expected relates to noise nuisance and disturbance during construction, and tends to be limited.
The promoter's capacity and procedures to ensure compliance with safety, environmental and biodiversity regulations will be reviewed during appraisal as will the potential impact on sites of nature conservation and/or on archaeological heritage.
Compliance with EU policy and legislation in the field of the environment will be confirmed when the appraisal has been concluded.

The investments under the project are subject to the procurement provisions defined in Directive 2004/17/EC for entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Résumé non technique - REDEXIS GAS TRANSMISSION AND DISTRIBUTION - Gasoducto de Transporte Primario cas Tresorer Manacor Felanitx
Date de publication
16 Apr 2016
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
57903476
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20120132
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - REDEXIS GAS TRANSMISSION AND DISTRIBUTION
Date de publication
3 Jul 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
60139425
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120132
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - REDEXIS GAS TRANSMISSION AND DISTRIBUTION - Proyecto Gasoducto de Transporte Primario son Reus-Inca-Alcúdia
Date de publication
16 Apr 2016
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
58095690
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20120132
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - REDEXIS GAS TRANSMISSION AND DISTRIBUTION - Puerto de Santa María-Chiclana
Date de publication
14 May 2016
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
66463317
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20120132
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - REDEXIS GAS TRANSMISSION AND DISTRIBUTION - Villanueva del Arzobispo-Castellar (Jaén)
Date de publication
8 Jun 2016
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
66867923
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20120132
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - REDEXIS GAS TRANSMISSION AND DISTRIBUTION
Date de publication
24 Jan 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
119274957
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20120132
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
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