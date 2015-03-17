REDEXIS GAS TRANSMISSION AND DISTRIBUTION

Fiche récapitulative
The project is part of the promoter's investment programme to extend the gas distribution networks in Spain for the period 2015-2018. The investments envisaged by the promoter include mainly the construction of new pipelines of various operating pressures to reach unserved Spanish customers who currently rely on fuel oil and propane for heating and cooking purposes. The investment schemes are located in various parts of the country.
The project will allow for the replacement of more polluting fuels by cleaner and cheaper natural gas in the residential, commercial and industrial sectors. Parts of the project will be located in EIB cohesion priority regions.
Some of the investment elements will require an environmental impact assessment. The screening process and results, as well as the potential impact of the project schemes on nature conservation sites, will be assessed during appraisal. The impact that can typically be expected relates to noise nuisance and disturbance during construction, and tends to be limited.
The promoter's capacity and procedures to ensure compliance with safety, environmental and biodiversity regulations will be reviewed during appraisal as will the potential impact on sites of nature conservation and/or on archaeological heritage.
Compliance with EU policy and legislation in the field of the environment will be confirmed when the appraisal has been concluded.
The investments under the project are subject to the procurement provisions defined in Directive 2004/17/EC for entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
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Mécanisme de traitement des plaintes
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
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