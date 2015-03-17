REDEXIS GAS TRANSMISSION AND DISTRIBUTION

Some of the investment elements will require an environmental impact assessment. The screening process and results, as well as the potential impact of the project schemes on nature conservation sites, will be assessed during appraisal. The impact that can typically be expected relates to noise nuisance and disturbance during construction, and tends to be limited.

The promoter's capacity and procedures to ensure compliance with safety, environmental and biodiversity regulations will be reviewed during appraisal as will the potential impact on sites of nature conservation and/or on archaeological heritage.

Compliance with EU policy and legislation in the field of the environment will be confirmed when the appraisal has been concluded.