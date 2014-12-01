Werner Hoyer, président de la BEI, et László Baranyay, vice-président, ont rencontré aujourd’hui à Kiev Petro Porochenko et Arseniy Yatsenyuk, respectivement président et Premier ministre de l’Ukraine, pour réaffirmer le soutien de la banque de l’UE à l’économie ukrainienne. Les discussions ont porté sur les priorités et défis actuels du pays ainsi que sur les nouveaux prêts qui seront accordés dans le cadre du programme de soutien de l’UE.

Le président de la BEI, Werner Hoyer, s'est exprimé en ces termes : « La BEI est résolue à soutenir des projets prioritaires en Ukraine afin d'aider le pays à mieux relever ses récents défis. La banque de l'UE se tient prête à signer des prêts pour un total de plus de 1 milliard d'EUR cette année, dans le cadre de l'enveloppe de 3 milliards d'EUR visée pour la période 2014-2016. » Avec un volume de prêts signés de 2,1 milliards d'EUR, l'Ukraine est déjà le principal bénéficiaire de prêts de la BEI parmi les pays partenaires orientaux de l'UE.

Au cours de la visite, deux prêts ont été signés :

un prêt de 150 millions d'EUR pour la modernisation d’infrastructures de transport de gaz liées au gazoduc Urengoy–Pomary–Uzhgorod en Ukraine ; et

un prêt de 85 millions d'EUR pour la modernisation des installations de stockage et de transformation des denrées alimentaires du groupe MPH, afin de renforcer sa capacité de production.

Le gazoduc Urengoy–Pomary–Uzhgorod transporte du gaz naturel depuis la Russie vers l’Ukraine et l’UE et également, par une inversion de flux, depuis l’UE vers l’Ukraine. Le prêt de la BEI contribuera à améliorer les infrastructures de transport de gaz en finançant le remplacement de deux groupes compresseurs et de quelque 119 km de sections corrodées du gazoduc, ce qui permettra de réduire la consommation de carburant et de prolonger la durée de vie opérationnelle du gazoduc. Ce projet sera cofinancé par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et PJSC Ukrtransgaz. L'opération est entièrement couverte par la garantie globale de l’UE au titre du mandat de prêt extérieur pour la période 2014-2020.

Le prêt de 85 millions d'EUR à MHP, un acteur de premier plan dans le secteur agroalimentaire en Ukraine, aidera à renforcer l'approvisionnement alimentaire du pays et à améliorer la viabilité environnementale, la qualité de l'alimentation animale et humaine ainsi que la capacité de stockage. Le projet contribuera également à accroître la résistance de la production agricole ukrainienne à des phénomènes météorologiques défavorables et aux effets du changement climatique. L’opération générera des emplois supplémentaires dans les collectivités rurales d'Ukraine et favorisera le développement économique du pays et son intégration aux marchés internationaux. Le risque associé au prêt accordé à MHP sera couvert par la garantie de l'UE contre le risque politique.