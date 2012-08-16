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MHP AGRI-FOOD

Signature(s)

Montant
85 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Ukraine : 85 000 000 €
Industrie : 85 000 000 €
Date(s) de signature
1/12/2014 : 30 000 000 €
1/12/2014 : 55 000 000 €
Autres liens
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - - UK
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Project Completion Report - - EN
Related public register
16/12/2014 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - MHP AGRI-FOOD
Related public register
12/05/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MHP AGRI-FOOD
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31/01/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - MHP AGRI-FOOD
Communiqués associés
Ukraine : visite du président de la BEI, Werner Hoyer, et engagement de l'UE en faveur du pays

Fiche récapitulative

Date de publication
16 août 2012
Statut
Référence
Signé | 01/12/2014
20120184
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
MHP Agri-Food
PJSC Myronivsky Hliboproduct
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 85 million
EUR 172 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Construction of agri-food production facilities to build resilience to adverse weather events and crop yield variability. The project involves the construction of two grain-storage facilities, one fodder-processing plant and one sunflower-crushing plant.

The project forms part of a major investment programme being implemented over several years to expand production capacity and improve resource efficiency and environmental sustainability. In addition, the project enhances food security, as it promotes the self-sufficiency of the host country in terms of locally processed feed and food ingredients and increased storage capacity, thus improving the resilience of the Ukrainian agri-food sector to adverse weather shocks, mainly droughts (climate change adaptation).

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Within the EU the project would, by virtue of its technical characteristics, fall within the scope of Annex II of Environmental Impact Assessment (EIA) Directive (2011/92/EU). An environmental impact study (EIS) was required under Ukrainian legislation. This was completed in 2010. Based on the EIS, the Ukrainian authorities granted the ecological permit in 2010 to the promoter, which is a condition for granting the construction permit. The project incorporates best available techniques for emissions abatement and air and water emissions are expected to be within the limits represented by international and European standards. The generated waste is neither significant nor of a dangerous nature and corresponding and appropriate disposal mechanisms have been already established.

The promoter will be required to comply with the Bank's Guide to Procurement.

Commentaires

This operation is covered by the EU Political Risk Guarantee for EIB loans outside the EU.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - MHP AGRI-FOOD
Date de publication
16 Dec 2014
Langue
ukrainien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
56551882
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20120184
Secteur(s)
Industrie
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Ukraine
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MHP AGRI-FOOD
Date de publication
12 May 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
66417971
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120184
Secteur(s)
Industrie
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Ukraine
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - MHP AGRI-FOOD
Date de publication
31 Jan 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
81223755
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20120184
Secteur(s)
Industrie
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Ukraine
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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