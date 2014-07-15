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URENGOY- POMARY- UZHGOROD GAS PIPELINE

Signature(s)

Montant
150 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Ukraine : 150 000 000 €
Énergie : 150 000 000 €
Date(s) de signature
1/12/2014 : 150 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
15 juillet 2014
Statut
Référence
Signé | 01/12/2014
20100598
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
URENGOY- POMARY- UZHGOROD GAS PIPELINE
PJSC UKRTRANSGAS
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 150 million
EUR 355 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of repair measures on the Ukrainian part of the Urengoy - Pomary - Uzhgorod natural gas pipeline. Several sections of a total length of some 119 km and two gas compressor units will be replaced.

The pipeline transports natural gas from Russia to Ukraine and the EU. The project contributes to its safe operation and improved energy efficiencies. The investments will address strategic EU and Ukraine energy supply issues through infrastructure rehabilitation in a sector important for Ukraine's economy.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The technical characteristics and potential impacts of the project components suggest environmental assessments to be conducted; Ukrainian legislation requires such assessments. The intended repair and rehabilitation measures are typical sector activities that do usually not result in significant negative residual impacts on the environment. Impacts are mostly temporary during construction works. The better efficiency of the new compressor units will result in a lower specific fuel consumption and less greenhouse gases emitted.

Project procurement must meet the requirements of the Bank's guidelines.

Garantie au titre du MPE

This operation is covered by the ELM Guarantee.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - URENGOY- POMARY- UZHGOROD GAS PIPELINE - Impact Assessment - OBHC - section Gusiatyn to Bogorodchany
Date de publication
23 Jul 2014
Langue
ukrainien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53798721
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20100598
Secteur(s)
Énergie
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Ukraine
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - URENGOY- POMARY- UZHGOROD GAS PIPELINE - Impact Assessment - OBHC - Section Bar to Gusiatyn
Date de publication
23 Jul 2014
Langue
ukrainien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53796829
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20100598
Secteur(s)
Énergie
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Ukraine
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - URENGOY- POMARY- UZHGOROD GAS PIPELINE
Date de publication
21 Jan 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
56103497
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20100598
Secteur(s)
Énergie
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Ukraine
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Plan d'engagement des Parties Prenantes - URENGOY- POMARY- UZHGOROD GAS PIPELINE - Stakeholder Engagement Plan
Date de publication
16 May 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
88369758
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Plan d'engagement des Parties Prenantes
Numéro du projet
20100598
Secteur(s)
Énergie
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Ukraine
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - URENGOY- POMARY- UZHGOROD GAS PIPELINE - Environmental and Social Management and Monitoring Plan
Date de publication
16 May 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
88370152
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20100598
Secteur(s)
Énergie
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Ukraine
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - URENGOY- POMARY- UZHGOROD GAS PIPELINE
Date de publication
16 May 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
88368919
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20100598
Secteur(s)
Énergie
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Ukraine
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - URENGOY- POMARY- UZHGOROD GAS PIPELINE - Biodiversity Management Plan
Date de publication
16 May 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
88364363
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20100598
Secteur(s)
Énergie
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Ukraine
Disponible au public
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