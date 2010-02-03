La Banque européenne d’investissement (BEI) vient d’accorder 15,5 millions d’EUR pour la modernisation du réseau d’adduction d’eau et des installations d’assainissement de la ville de Mykolayiv (dans le sud de l'Ukraine) et 100 millions d'EUR pour la réalisation de projets de petite et moyenne dimension dans les secteurs de l'énergie et de l'environnement en Ukraine.

Le prêt de 15,5 millions d’EUR servira à financer la remise à neuf et la modernisation du réseau d'adduction d'eau et des installations de collecte et de traitement des eaux usées de la ville de Mykolayiv, qui compte plus d’un demi-million d’habitants. Les fonds mis à disposition par la BEI contribueront à offrir à la population locale une eau potable et des services d'assainissement de meilleure qualité, conformes aux normes nationales et internationales. La ville de Mykolayiv est le promoteur du projet et Mykolayiv Vodokanal le bénéficiaire final du prêt.

Comme la ville de Mykolayiv n’est située qu’à 65 km de la mer Noire, le projet susmentionné concourra à honorer les engagements pris par l’Ukraine au titre de la Convention sur la protection de la mer Noire contre la pollution et représente en outre un pas important vers la concrétisation de la dimension environnementale de la synergie pour la mer Noire mise en œuvre par l’Union européenne.

Le prêt de 100 millions d’EUR a été accordé à la banque commerciale FORUM pour soutenir indirectement des projets de petite dimension dont le coût total ne dépasse pas 25 millions d’EUR et dont les promoteurs sont habituellement des entreprises de dimension intermédiaire ou des entités publiques ukrainiennes.

Au travers de ses lignes de crédit, la BEI finance des projets généralement mis en œuvre par des PME (entreprises comptant moins de 250 employés), mais aussi par des entreprises de taille intermédiaire ou des collectivités locales. Afin d’élargir l’accès des PME aux financements à long terme, la BEI coopère étroitement avec des institutions financières locales qui, à l’instar de la banque FORUM, ont un savoir-faire avéré sur le marché local, notamment parce qu’elles fournissent des services à des PME privées ou publiques au travers d’un réseau d’agences étendu. Il s’agit de la première opération de ce type mise sur pied par la BEI en Ukraine.

Informations générales :

Banque de l’Union européenne, la BEI a pour mission de concourir à l’intégration, au développement équilibré et à la cohésion économique et sociale des États membres en finançant des investissements viables. Hors de l’UE, la BEI met en œuvre les volets financiers des accords conclus au titre des politiques européennes de coopération et d’aide au développement.

À ce jour, la BEI a conclu quatre contrats de prêt en Ukraine (y compris les deux prêts susmentionnés), ce qui porte le montant total des prêts accordés dans ce pays à 465,5 millions d'EUR. Les financements précédents concernaient les secteurs des infrastructures routières (200 millions d’EUR) et de l’énergie (150 millions d’EUR).