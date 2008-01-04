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MYKOLAYIV VODOKANAL

Signature(s)

Montant (.*)
23 650 000 €
Pays
Secteur(s)
Ukraine : 23 650 000 €
Eau, assainissement : 23 650 000 €
Date(s) de signature
19/10/2018 : 8 110 000 €
2/02/2010 : 15 540 000 €
(*) Y compris des subventions à l'investissement de 8 110 000 € fourni par EASTERN EUROPE ENERGY EFFICIENCY AND ENVIRONMENT PARTNERSHIP
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Fiche récapitulative

Date de publication
4 janvier 2008
Statut
Référence
Signé | 02/02/2010
20070347
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Mykolayiv Vodokanal
Mykolayiv Vodokanal, which is the municipal utility of the City of Mykolayiv for water supply as well as for wastewater collection and treatment. Mykolaiv is the 9th largest city in Ukraine with a population of approximately 510 000.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 16 million.
EUR 32 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project includes emergency and efficiency-generating measures both for water supply as well as wastewater collection and treatment.

The overall objective of the project is to improve water supply services and contribute to safeguarding the natural environment.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project would make considerable progress toward reaching national and EU standards for drinking water and wastewater discharge, although it will not be sufficient to guarantee full compliance in the short term. However, the measures under the project will generate significant improvements and are planned to be followed by a medium to long-term investment plan, which will bring the city into compliance. The project is also expected to provide benefits in terms of climate change mitigation.

Procurement will be in line with EIB procurement guidelines. Use of technical assistance will secure that the promoter is able to follow such guidelines.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - MYKOLAYIV VODOKANAL - Environmental Impact Assessment Report
Date de publication
29 Sep 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
131785715
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20070347
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Ukraine
Disponible au public
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