L’opération permettra d’améliorer les services liés à l’eau dans la ville de Mykolayiv, dans le sud de l’Ukraine, et bénéficiera à plus d’un demi-million d’habitants.

Elle sera mise en œuvre avec la participation de la Banque européenne d’investissement (BEI) et s’inscrira en complément d’un prêt de 15,54 millions d’EUR accordé par la Banque.

La Banque européenne d’investissement a signé ce jour avec le fonds à donateurs multiples E5P et l’État ukrainien un accord portant sur une aide non remboursable de 5,11 millions d’EUR pour la remise en état et la modernisation des installations de distribution et de traitement de l’eau de Mykolayiv Vodokanal, la compagnie municipale des eaux de la ville de Mykolayiv. Mykolayiv compte 510 000 habitants, ce qui en fait la neuvième ville d’Ukraine.

ESP5, le Partenariat pour la promotion de l’efficacité énergétique et de l’environnement en Europe orientale, est un fonds de 200 millions d’EUR appuyant des investissements municipaux dans des projets axés sur l’efficacité énergétique et l’environnement dans les pays du Partenariat oriental(1).

Vazil Hudák, vice-président de la BEI : « L’appui au projet Mykolayiv Vodokanal reflète l’engagement de l’UE et de la communauté internationale à améliorer la disponibilité d’une eau propre et à préserver l’environnement naturel au profit des citoyens ukrainiens. Il aidera également le pays à tenir ses engagements internationaux au titre de la Convention sur la protection de la mer Noire contre la pollution. »

Hennadii Zubko, vice-premier ministre ukrainien, ministre du développement régional, de la construction, du logement et des services communaux : « La Banque européenne d’investissement est un partenaire de confiance de l’Ukraine dans la mise en œuvre des réformes dans les domaines du logement, des services communaux et de l’efficacité énergétique, accompagnée de l’exécution de projets de modernisation des infrastructures municipales. La réalisation du projet Mykolayiv Vodokanal conduira sans nul doute à l’amélioration de la qualité des services de l’eau pour la ville et ses habitants. Nous remercions nos partenaires internationaux que sont la BEI et E5P pour leur soutien régulier. »

Anders Lund, administrateur du fonds E5P :« Le projet permettra d’assurer la conformité, sur le plan de la santé et de l’environnement, avec les règles nationales et internationales, ainsi que la disponibilité pour la population d’une eau et de services d’assainissement de meilleure qualité. Les fonds mis à disposition serviront à financer des mesures d’urgence et des solutions visant l’efficacité tant pour l’approvisionnement en eau que pour la collecte et le traitement des eaux usées, ainsi que l’extension de l’approvisionnement en eau courante dans des zones où l’accès à une eau potable de qualité fait actuellement défaut. »

Informations générales

Première institution financière multilatérale par le volume de ses prêts et de ses emprunts, la BEI apporte ses financements et son savoir-faire à l’appui de projets d’investissement solides et durables qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. La Banque concentre plus de 90 % de son activité en Europe, mais elle investit également à l’appui des politiques européennes d’action extérieure et de développement.

La BEI finance des projets en Ukraine en vertu du mandat de prêt extérieur de l’UE. Ce mandat permet à la Banque de disposer d’une garantie couverte par le budget de l’UE pour soutenir des projets présentant un intérêt notable pour cette dernière et pour ses voisins orientaux, dans les domaines des infrastructures socio-économiques, du développement du secteur privé local et de l’action en faveur du climat.

Le Partenariat pour la promotion de l’efficacité énergétique et de l’environnement en Europe orientale (E5P) est un fonds à donateurs multiples de 200 millions d’EUR qui a pour objectif d’encourager les investissements municipaux dans des projets axés sur l’efficacité énergétique et l’environnement dans les pays du Partenariat oriental. L’E5P a été lancé à l’initiative de la Suède sous sa présidence de l’UE en 2009. Le fonds rassemble des contributions financières de l’UE et d’un groupe de 21 pays, qui sont ensuite utilisées pour mobiliser des fonds nationaux et des prêts d’institutions financières internationales.