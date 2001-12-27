La Banque européenne d'investissement vient d'octroyer un prêt global de 25 millions d'USD (soit environ 27 millions d'EUR) à Rabobank International Indonesia (RI), détenue à 96 % par le groupe Rabobank (dont la taille en fait le deuxième groupe bancaire des Pays-Bas), à l'appui d'investissements de petite et moyenne dimension en Indonésie.



Ce prêt global contribuera au développement et à l'internationalisation du secteur privé en Indonésie. RI proposera des financements à terme pour des investissements de petite et moyenne dimension dans le domaine de l'industrie, du tourisme, des infrastructures privées, de l'énergie, des télécommunications et des services connexes, y compris les opérations de crédit-bail. Ce concours vise à soutenir les entreprises de l'UE, de moyenne et de grande dimension, ainsi que les investissements présentant un intérêt à l'échelle communautaire. RI rétrocédera le produit du prêt pour une durée minimum de 4 ans. Tous les bénéficiaires devront respecter les critères environnementaux de la BEI.



Ce prêt global de 10 ans (avec un différé de remboursement de 3 ans) favorisera également la reprise des opérations de financement à terme en devises en Indonésie. Les financements à terme sont difficilement accessibles sur le marché indonésien. Ce prêt global permettra d'élargir la gamme d'instruments financiers, d'accélérer la réalisation des projets et de promouvoir le développement à long terme de l'économie indonésienne. RI financera pour l'essentiel des industries apportant une valeur ajoutée aux ressources locales.

L'octroi du présent prêt s'inscrit dans le contexte de la politique de coopération de l'UE avec des pays tiers. En Amérique latine et en Asie (ALA), la BEI est autorisée à octroyer des prêts à concurrence de 2,48 milliards d'EUR pendant la période 2000-2006, pour soutenir des projets d'investissement réalisés par des filiales d'entreprises de l'UE ou par des coentreprises avec des sociétés de pays de l'UE et des pays ALA, ou encore des investissements qui donnent lieu à des améliorations environnementales ou encouragent l'intégration régionale. Créée en 1958 pour financer des investissements favorisant l'intégration communautaire, la BEI octroie des prêts à l'appui du développement régional, des infrastructures, de l'énergie, de l'industrie et de l'environnement. À l'extérieur de l'UE, la Banque contribue aux politiques communautaires de coopération et d'aide au développement dans quelque 130 pays d'Europe centrale et orientale, des Balkans, du bassin méditerranéen, d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'Asie et d'Amérique latine.

En 2000, la BEI a accordé des prêts pour quelque 36 milliards d'EUR au total. La Banque emprunte sur les marchés des capitaux les fonds dont elle a besoin pour accorder ses prêts. Ses obligations se voient régulièrement attribuer la note « AAA » par les grandes agences de notation. La BEI ne poursuit pas de but lucratif, et peut répercuter sur les promoteurs de projets les excellentes conditions qu'elle obtient sur les marchés. Elle peut financer jusqu'à 50 % du coût d'un projet. En moyenne, elle fournit un tiers des fonds nécessaires et cofinance les investissements avec d'autres institutions.