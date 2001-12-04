La Banque européenne d'investissement, l'institution de financement à long terme de l'Union européenne, vient d'accorder un prêt global à la banque danoise Nykredit Bank dans le but de soutenir les activités des petites et moyennes entreprises (PME). M. Michael Tutty, vice-président de la BEI, qui a signé le prêt à Copenhague aujourd'hui, s'est félicité du choix de la Nykredit Bank comme intermédiaire de la BEI. Il a déclaré à ce propos : « Au Danemark, pays connu pour le nombre élevé de ses PME, nous sommes très heureux de coopérer avec Nykredit qui est un groupe financier solide disposant d'une très large présence sur l'ensemble du territoire danois. »

M. Tutty a par ailleurs ajouté, toujours au sujet de ce prêt : « Grâce à ce prêt global, la BEI va commencer à coopérer avec un intermédiaire de grande valeur en faveur à la fois de projets créateurs d'emplois, dont les promoteurs sont des PME, et d'opérations de petite et moyenne dimension dans les secteurs des infrastructures, de la santé et de l'éducation. »

La Nykredit Bank utilisera le prêt global de la BEI - lequel constitue un instrument de financement comparable, pour l'essentiel, à une ligne de crédit - pour financer, tant au Danemark que dans d'autres États membres de l'UE, des investissements de petite et moyenne dimension réalisés par les bénéficiaires finals dans les secteurs public et privé. Le prêt global en question porte sur un montant de 440 millions de DKK (54 millions d'EUR) au maximum.

Le prêt vise à :

accroître la productivité et la compétitivité des petites et moyennes entreprises ;

promouvoir des investissements contribuant à une utilisation plus rationnelle de l'énergie, développant ou diversifiant les sources d'énergie de la Communauté et assurant des économies d'énergie ;

appuyer des projets relatifs à la protection de l'environnement et à la réduction de la pollution ;

financer des projets visant à améliorer la compétitivité internationale de l'industrie communautaire ;

promouvoir des investissements d'infrastructure de petite et moyenne dimension d'intérêt régional ou communautaire.

Ce prêt global permettra également de financer des investissements dans les secteurs de la santé et de l'éducation. En outre, il soutiendra les efforts de l'UE visant à renforcer la cohésion sociale et économique, à améliorer la compétitivité et les perspectives de croissance, et à assurer des possibilités d'emplois stables.

Le groupe Nykredit a son siège à Copenhague et possède sept bureaux régionaux (y compris dans les quatre principaux centres économiques du pays (1)) et 48 agences locales. Avec quelque 400 000 clients privés, le groupe Nykredit touche un grand nombre de PME et d'entreprises familiales. Les entreprises de plus grande taille figurant parmi sa clientèle d'emprunteurs appartiennent principalement à l'industrie et à l'agriculture, ainsi qu'au secteur public.

La Banque européenne d'investissement finance des projets d'investissement qui favorisent l'intégration de l'UE, en particulier dans les domaines suivants : le développement régional, les réseaux transeuropéens de transport, de télécommunications et d'énergie, la compétitivité et l'intégration de l'industrie, les petites et moyennes entreprises, la protection de l'environnement, la sécurité de l'approvisionnement énergétique, la santé et l'éducation. Elle intervient également à l'extérieur de l'Union européenne, dans le cadre de la politique de coopération de l'UE avec les pays tiers. Propriété des États membres de l'UE, la BEI se procure ses ressources sur les marchés des capitaux (émetteur AAA). En 2000, la BEI a prêté quelque 36 milliards d'EUR, dont près de 1 milliard d'EUR au Danemark.

(1) Les sept bureaux sont situés à Copenhague, Århus, Odense, Aalborg, Viborg, Ringkobing et Haderslev.