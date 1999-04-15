La Banque européenne d'investissement (BEI), l'institution financière de l'Union européenne, accorde 30 millions d'euros(1) à l'Office d'Exploitation des Ports (ODEP) pour la modernisation des équipements portuaires au Maroc.

L'ODEP, chargé de l'exploitation des ports marocains de commerce et de la majorité des ports de pêche, assure le traitement d'un trafic de l'ordre de 48 millions de tonnes, représentant 98 % des échanges du commerce extérieur du Maroc.

Ce prêt remboursable sur 14 ans avec 4 ans de grâce, est le premier à être octroyé par la BEI à l'ODEP. Il servira à financer le programme d'investissement de l'office pour la période 1999-2003, qui permettra l'augmentation de la productivité et de la capacité pour satisfaire à court terme les besoins des ports marocains. En améliorant les services portuaires et en adaptant les capacités à l'évolution des trafics, le projet contribuera à maintenir la position stratégique du secteur dans l'économie locale.

Ces investissements se composent d'un volet équipement et d'un volet infrastructure dans huit ports principaux du pays (Agadir, Casablanca, Jorf Lasfar, Kenitra, Mohammedia, Nador, Safi et Tanger). Le volet équipement concerne la fourniture d'équipements portuaires pour la manutention des marchandises diverses, conteneurs et minerais dans tous les huit ports, ainsi que la construction d'un pipe-line pour le transport de pétrole, et d'un poste de secours pour le déchargement de tankers au terminal pétrolier de Mohammedia. Le volet infrastructure porte sur la réalisation de la gare maritime au port de Nador ainsi que d'une passerelle, et des travaux de confortement des quais au port de Casablanca.

La BEI joue un rôle de premier plan dans la mise en œuvre du "Partenariat Euro-méditerranéen" de l'Union européenne et de ses objectifs prioritaires. Dans ce contexte, un mandat a été mis en place pour la période 1997-2000 pour financer, à concurrence de 2 310 millions d'euros, des investissements dans les 12 pays tiers du Bassin méditerranéen qui ont signé avec l'Union des accords de coopération et/ou d'association.Au Maroc, depuis 1979, la BEI s'est associée, avec environ 1 200 millions d'euros, au financement de projets d'envergure pour l'économie marocaine tels que l'interconnexion électrique UE-Maroc par le détroit de Gibraltar, le transport d'électricité à haute tension et la distribution d'électricité en zones rurales, le renforcement des réseaux téléphoniques inter-régionaux et internationaux, et la réalisation d'importants ouvrages de gestion des eaux (assainissement de villes côtières, irrigation de périmètres agricoles des Doukkala, etc.) ; En outre la BEI a favorisé le financement de petites et moyennes entreprises des secteurs productif et coopératif par le biais de ses prêts globaux aux banques commerciales, en particulier dans une perspective de développement de co-entreprises entre opérateurs marocains et européens.

(1) Taux de conversion : 1 euro = 6,55957 FRF, 10,5605 MAD.