La Banque européenne d'investissement (BEI) annonce la signature de deux prêts avec le Crédit Agricole pour soutenir les investissements de petite ou moyenne dimensions en France. Ces deux opérations se décomposent comme suit :

Un prêt global de 200 millions de FRF pour la protection de l'environnement en Seine Normandie

La BEI accorde à la Caisse Nationale de Crédit Agricole (CNCA) un prêt global de 200 millions de FRF (30 millions d'écus)(1) pour le financement des investissements de protection de l'environnement réalisés principalement par des PME dans le bassin de l'Agence de l'eau Seine-Normandie.

Les prêts sur ressources BEI serviront à la réalisation d'investissements des entreprises en vue de la réduction de la pollution industrielle ou de la consommation d'eau. Les financements des projets, analysés sur le plan technique par les services de l'Agence de l'eau Seine-Normandie seront mis en place par les 14 Caisses Régionales de Crédit Agricole exerçant dans la zone de compétence de l'Agence et interviendront en complément des aides de celle-ci. Établissement public créé par la loi du 16 décembre 1964, l'Agence de l'eau Seine-Normandie couvre une zone de 100 000 km2, intéressant 17 millions d'habitants, et concernant quelque 40% des activités industrielles françaises.

Les conventions relatives au partenariat établi entre la BEI, le Crédit Agricole et l'Agence de l'Eau pour cette opération ont été signées ce jour par Mme Ariane Obolensky, Vice-Président de la BEI, M. Jean Laurent, Directeur général adjoint de la Caisse Nationale du Crédit Agricole et M. Tesnières-Buchot, Directeur général de l'Agence de l'eau Seine-Normandie.

Ce prêt de la BEI s'inscrit dans le cadre de l'action de l'institution financière de l'Union européenne en faveur de la protection de l'environnement en Europe, un objectif auquel la Banque consacre près du tiers de ses financements dans l'Union européenne, soit plus de 28 milliards d'écus ces cinq dernières années, principalement pour des investissements de gestion des eaux et d'amélioration des conditions de vie urbaine (9 milliards respectivement).

Cette opération s'intègre dans le cadre du Programme d'Action SpécialAmsterdam (PASA) mis en place par la BEI en novembre 1997 au soutien del'investissement et de l'emploi en Europe. Le PASA a pour objet d'orienter unepart importante des financements de la BEI vers des investissements à forteintensité de main-d'œuvre des secteurs de la santé, de l'éducation de laprotection de l'environnement et de la rénovation urbaine. A ce jour, le PASAs'est traduit par une cinquantaine d'engagements de financement de la BEI dansces secteurs, totalisant plus de 6 milliards d'écus et intéressant latotalité des pays membres de l'Union. Le PASA comporte également un voletspécial pour renforcer la mise à disposition de capital risque aux PME enpartenariat avec la collectivité bancaire : onze opérations (dont une enFrance avec la Sofaris), totalisant 384 millions d'écus, ainsi que la créationdu Mécanisme européen pour les Technologies confié en gestion par la BEI auFonds européen d'investissement (FEI) pour 125 millions d'écus, sont déjàvenues concrétiser ce volet PME du PASA.

Un prêt global d'un milliard de FRF pour le financement d'investissement de petite ou moyenne dimensions :

La BEI met également à disposition de la CNCA un nouveau prêt global de 1 milliard de FRF (152 millions d'écus) pour le financement d'infrastructures d'utilité collective (protection de l'environnement, transports, accès aux réseaux trans-européens, etc.) réalisées par des collectivités publiques et pour le financement des investissements des PME, notamment celles localisées en zones de développement régional. Ce prêt global, qui correspond à une première tranche d'une autorisation de crédit de 2 milliards, sera le huitième signé par la BEI avec le Crédit Agricole depuis 1990, pour un total de 7,4 milliards de FRF.

(1) Taux de conversion au 31/3/1998: 1 écu = 6,65 FRF