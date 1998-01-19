La Banque européenne d'investissement (BEI), l'institution de financement à long terme de l'Union européenne, a consenti au Banco Bilbao Vizcaya (BBV) un prêt global de 20 000 millions de pesetas (120 millions d'écus)(1) pour financer des projets d'investissement de petite et moyenne dimension, principalement dans les secteurs des infrastructures et de l'environnement.

Ce prêt global, le plus élevé signé par la BEI en Espagne avec un organisme financier privé, est spécialement destiné à financer des projets d'investissement réalisés par des collectivités locales, tant dans le secteur des infrastructures de petite et moyenne dimension que dans celui de la protection de l'environnement et de la réduction de la pollution.

C'est la première fois qu'un prêt de la BEI en Espagne pourra servir à financer des investissements dans les secteurs de la santé, de l'éducation et du logement (au titre, pour ce dernier secteur, de la rénovation urbaine) ; ce sont là les nouveaux domaines d'intervention de la Banque qui ont été approuvés récemment par son Conseil des gouverneurs en réponse à la Résolution d'Amsterdam sur la croissance et l'emploi dans laquelle ils ont été identifiés comme des secteurs prioritaires qui contribuent non seulement à renforcer la cohésion économique et sociale de l'Union européenne, mais également à créer des emplois stables.

Créée en 1958 en vertu du Traité de Rome, qui a institué la Communauté économique européenne, la BEI a pour mission de contribuer à l'intégration, au développement équilibré et à la cohésion économique et sociale des pays membres, grâce au financement, à l'aide de prêts à long terme, d'investissements qui favorisent la réalisation des objectifs de l'Union européenne. Le mécanisme des prêts globaux, mis en place par la BEI en 1968, consiste en l'ouverture de lignes de crédit à des banques ou d'autres intermédiaires financiers nationaux, régionaux, voire locaux, lesquels rétrocèdent les fonds sous forme d'affectations en faveur de projets d'investissement de petite et moyenne dimension répondant aux critères de la BEI.

(1) Taux de conversion au 30/12/1997 utilisés par la BEI à des fins statistiques pour le trimestre en cours: 1 ECU =40,7675 BEF, 6,61 FRF, 167,388 ESP.