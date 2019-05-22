Si nous voulons développer une économie plus respectueuse de l’environnement et plus durable, les transports sont un élément clé. Allons à la rencontre des personnes qui travaillent sur des projets innovants dans toute l’Europe.
Cet épisode exceptionnel de « Future Europe » analyse comment nos déplacements, à l’avenir, reposeront davantage sur des modes de transport durables et des solutions écologiques.
Écoutez ce nouvel épisode de « Future Europe » si vous voulez savoir :
- comment l’aéroport de Tallinn devient plus écologique
- comment le petit train de La Mure, en France, transforme l’économie de toute une communauté, sous le signe de la durabilité
- ... et pourquoi les Londoniens (et ils ne sont pas les seuls) s’enthousiasment tellement pour Crossrail, un nouveau réseau grande vitesse qui desservira Londres et sa banlieue
« Future Europe » vous donne un aperçu de ce que sera le monde de demain en vous montrant comment des entreprises, des groupes de personnes et des écoles se préparent pour un monde plus durable. Tous les projets sur lesquels nous nous penchons dans « Future Europe » ont été rendus possibles par des prêts ou des aides de l’Union européenne, notamment de la Banque européenne d’investissement, la banque de l’UE. Par conséquent, l’un des éléments que nous étudions dans chaque épisode est le lien entre un avenir durable et prospère et l’Union européenne.
Préparez-vous maintenant à écouter l’épisode et à découvrir des récits passionnants des acteurs d’un avenir plus durable, en direct depuis l’Estonie, la France et le Royaume-Uni.