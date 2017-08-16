Selon Gabriel García Márquez, le grand écrivain colombien, chacun de nous a trois vies : une vie publique, une vie privée et une vie secrète. Cet épisode de A Dictionary of Finance porte sur la vie secrète des infrastructures, car nous évoquons le lien entre le caractère public des infrastructures et leur caractère privé, à savoir les partenariats public-privé.

Il est important de connaître les PPP, terme désignant ces partenariats, car il est très probable que vos collectivités locales ou régionales y prennent part. En tant que citoyen, vous devriez savoir comment ces actifs sont utilisés.

Dans ce podcast, Allar et Matt sont rejoints par Stuart Broom du Centre européen d'expertise en matière de PPP (EPEC).

Stuart explique qu’un PPP offre au secteur public – par exemple, votre collectivité locale – les moyens de contrôler les gestionnaires du secteur privé en charge de ses infrastructures et de déterminer précisément le coût de ces dernières sur une période de 25 ou 30 ans.

Il expose également le fonctionnement des PPP au niveau de la gestion des écoles, des hôpitaux, des péages routiers, des bâtiments publics ou des routes (PPP basés sur la disponibilité des services) et donne un aperçu de leur degré de réussite.

