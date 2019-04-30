Que ce soit pour notre santé, nos enfants ou nos aînés, à l’avenir, les soins reposeront sur des modèles innovants. Voici les personnes qui mettent dès aujourd’hui ces nouvelles idées en pratique.
Cet épisode exceptionnel de « Future Europe » se penche sur l’évolution des soins à l’avenir et vous présente des projets réalisés dans toute l’Europe, qui illustrent la mise en œuvre de ces changements.
Écoutez ce nouvel épisode de « Future Europe » si vous voulez savoir :
- comment sont formés les médecins et les infirmiers et infirmières de demain (écoutez bien ! Car ils seront peut-être amenés à sauver votre vie un jour…) ;
- comment les infirmiers et les infirmières s’entraînent pour les naissances avec un baigneur et un enregistrement d’une femme qui crie contre eux à cause de la douleur, afin d’apprendre à gérer le stress et, bien sûr, à pratiquer un accouchement ;
- comment une école maternelle place les jouets et les équipements à la portée des enfants pour qu’ils puissent jouer avec ce qui développe leur imagination, et pas seulement ce que leur donne l’enseignant.
« Future Europe » vous donne un aperçu de ce que sera le monde de demain en vous montrant comment des entreprises, des groupes de personnes et des écoles se préparent pour un monde plus durable. Tous les projets sur lesquels nous nous penchons dans « Future Europe » ont été rendus possibles par des prêts ou des aides de l’Union européenne, notamment de la Banque européenne d’investissement (BEI), la banque de l’UE. Par conséquent, l’un des éléments que nous étudions dans chaque épisode est le lien entre un avenir durable et prospère et l’Union européenne.
