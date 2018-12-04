Abonnez-vous à « Future Europe » sur iTunes, Spotify et Acast.

Le podcast « Future Europe » est une série de reportages audio sur chacun des 28 États membres de l’UE. Chaque épisode fait le récit d’un projet illustrant la façon dont les Européens vivront à l’avenir. Et il donne la parole aux personnes qui participent au projet.

Au gris et au froid du dehors, le centre Pilke Päiväkodit, à la périphérie d’Helsinki, la capitale finlandaise, oppose ses couleurs chatoyantes et son ambiance chaleureuse.

Il y aussi beaucoup de bruit, en raison de la présence d’un groupe de bambins enthousiastes. Dans plusieurs classes de cet établissement préscolaire, de jeunes enfants peignent des papillons, chantent des comptines sur les jours de la semaine et prennent même place à bord d’un avion imaginaire pour découvrir différents pays du monde.

Il s’agit de l’un des quelque 110 établissements créés par Hoivatilat, société immobilière finlandaise, dont l’activité se répartit, à parts égales, entre structures d’accueil pour enfants, pour personnes âgées et pour personnes handicapées.

Multiplier la construction d’établissements de ce type destinés aux enfants d’âge préscolaire, aux personnes âgées ou aux personnes handicapées tombe à point nommé. La population finlandaise augmente rapidement (et vieillit aussi, bien plus vite que celle de tout autre pays européen). Les municipalités souffrant désormais de cette situation, il est plus que jamais nécessaire que des prestataires de services du secteur privé, épaulés par des sociétés telles que Hoivatilat, interviennent et allègent la pression subie par le secteur des soins.

La BEI a octroyé à Hoivatilat un prêt de 50 millions d’EUR, que l’entreprise souhaite utiliser pour créer 2 700 places d’accueil supplémentaires dans l’ensemble du pays. Cette dernière est spécialisée dans la conception et la construction de différents types de structures d’accueil, pour lesquels il existe une demande croissante en Finlande.

« Hoivatilat met à disposition des structures sur mesure », déclare Tommi Aarnio, directeur financier de la société.

Les enfants eux-mêmes confirment ce qui aurait pu passer pour de belles paroles.

« Comme tout est à la portée des enfants, ils peuvent prendre l’initiative et dire “ça m’intéresse !” ou “et si on faisait quelque chose avec ça ?” », explique Leena Piipari, qui travaille dans l’établissement Pilke Päiväkodit. « C’est un espace conçu pour les enfants : ils y participent activement et cela traduit le caractère précurseur de la pensée de Pilke. La modularité de la disposition et des espaces, en permettant aux enfants d’expérimenter par eux-mêmes, favorise l’apprentissage. »

Le financement de la BEI sera mis au service d’une liste préalablement approuvée de 58 nouvelles structures d’accueil qui doivent être construites en Finlande. Hoivatilat n’a pas hésité à se lancer dans la prochaine vague de projets de construction, principalement à l’intention des enfants.

« Les enfants et l’avenir de l’Europe sont des aspects importants de l’activité », affirme Lasse Tourunen, chargé de prêt de la BEI responsable de l’opération.

Il se souvient d’avoir été agréablement marqué par sa visite des locaux de Hoivatilat : « Ce qui m’a le plus impressionné, c’est le partenariat stratégique mis en place avec ses clients, car Hoivatilat s’engage sur le long terme, en fournissant des structures adaptées, et ne se contente pas de vendre des biens immobiliers pour en tirer un bénéfice ».

En effet, Tommi Aarnio, directeur financier de Hoivatilat, préfère adopter une vision à long terme. « Notre grande idée et notre grande vision c’est d’œuvrer à un avenir meilleur et à une société meilleure. Des prestataires comme Hoivatilat, capables de mettre en place ce type de structure de façon rentable, sont nécessaires. C’est avantageux pour les contribuables, les pouvoirs publics, les collectivités locales et le reste de l’Europe ! »

Les résultats de l’entreprise montrent qu’elle est sur la bonne voie. La structure d’accueil d’enfants Pilke Päiväkodit a été fondée en 2017. Le nombre de demandes d’inscription est tellement élevé que la construction d’une annexe flambant neuve est déjà sur le point d’être achevée. Les besoins des enfants en matière de développement et d’apprentissage font partie de la feuille de route de sa construction. L’annexe devrait ouvrir ses portes aux enfants des environs en âge préscolaire d’ici la fin de l’année.