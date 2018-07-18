Le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) atteint un objectif important aujourd’hui. Nous célébrons la mobilisation de 315 milliards d’EUR d’investissements en consacrant « A Dictionary of Finance » à un podcast exclusif sur le FEIS.

Dans l’épisode de cette semaine de « A Dictionary of Finance »,écoutons Iliyana Tsanova, directrice exécutive adjointe du FEIS. Elle nous explique le raisonnement qui a présidé à la création de cet instrument par l’Europe, pour répondre en partie à la crise financière internationale.

Administré par la Banque européenne d’investissement, le FEIS est constitué d'une garantie budgétaire de l’UE et de quelques milliards d’EUR de capital fourni par la BEI. Son objectif : soutenir des projets viables, certes, mais n'étant pas parvenus à trouver un financement sur le marché. Des projets victimes des lacunes du marché. (Ce terme sera expliqué dans le podcast).

L’objectif initial de la BEI était d'investir dans des projets qui mobiliseraient 315 milliards d’EUR d’investissements au bout de trois ans. C’est bien ce score qui est atteint aujourd’hui et nous réalisons donc une édition spéciale du podcast pour marquer cette réussite.

