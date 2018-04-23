Cette semaine, dans le podcast « A Dictionary of Finance » de la Banque européenne d’investissement, nous nous intéressons au point de rencontre entre les secteurs public et privé dans le financement du développement. Plus spécifiquement, nous expliquons comment les banques publiques d’investissement et de développement rendent les projets aptes à bénéficier de financements du secteur privé.

Dans ce processus, elles sont mises sur la touche !

Aglaé Touchard-Le Drian, chargée d’investissement au Fonds mondial pour la promotion de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables (Geeref) de la BEI, l’explique assez clairement : « Nous avons vocation à disparaître. À terme, notre objectif est que les projets soient financés à l’échelle locale par des investisseurs locaux. »

Avant d’ajouter : « Mais ce n’est pas le cas à l’heure actuelle. »

C’est pourquoi, pour faire en sorte que les projets se concrétisent, les institutions financières publiques s'efforcent d’atténuer les risques en en assumant la majeure partie, en panachant les prêts et les investissements avec des aides non remboursables ainsi qu’en fournissant des conseils et une assistance technique. Et bien plus encore.

Et ce, uniquement pour que le secteur privé puisse intervenir et récolter les fruits de leur travail ? Pourquoi faire une chose pareille ?

Gunter Fischer, également chargé d’investissement au Geeref, nous rappelle que les banques publiques n’agissent ainsi que dans des situations où, sans leur intervention, il n’y aurait pas eu d’investissement privé – et le projet n’aurait donc tout simplement pas vu le jour.

Autre avantage pour le secteur public, le capital peut être préservé et les financements peuvent être recyclés pour d’autres projets, ce qui n’est pas le cas pour les aides non remboursables et les subventions, comme nous le rappelle Aglaé Touchard-Le Drian.

En fin de compte, c’est le secteur privé qui reprend la main. Selon Gunter Fischer, de nombreux investisseurs qui avaient dans un premier temps investi aux côtés de la BEI sont désormais prêts à investir seuls dans des régions et des secteurs comparables, forts d’une expérience positive.

